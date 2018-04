Polizei verhindert Anschlag auf Halbmarathon in Berlin

Fahndern des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ist es offenbar gelungen, einen Anschlag in der Hauptstadt zu verhindern. Wie die Berliner Morgenpost aus Ermittlerkreisen erfuhr, gab es in den vergangenen Tagen vereinzelte Hinweise auf einen geplanten Anschlag während des Halbmarathons am gestrigen Sonntag. Nach dem Anschlag in Münster am Tag zuvor hätten sich die Berliner Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamte kurzfristig zum Vorgehen gegen sechs Verdächtige entschlossen, um jedes Risiko für die Veranstaltung auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Von einem Terrorverdacht wollte er allerdings ausdrücklich nicht sprechen.

Durchsucht wurden dem Sprecher zufolge Wohnungen und Fahrzeuge in Charlottenburg und Neukölln. Die Festgenommenen sind zwischen 18 und 21 Jahre alt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei dem Hauptverdächtigen um Walid S. handeln. Der 20-Jährige gilt als enger Vertrauter von Anis Amri, dem Attentäter vom Weihnachtsmarkt. Beide hatten sich noch am Tag des Anschlags auf dem Breitscheidplatz zum Essen getroffen.

Kontakte zu Amri und zur Fussilet-Moschee

Zudem unterhält S. enge Kontakte zur Fussilet-Moschee in Moabit, in der auch Amri verkehrte. Die Moschee galt lange Zeit als Treffpunkt von Salafisten und anderen radikalen Islamisten. Anfang 2017 wurden der Trägerverein "Fussilet 33" von Innensenator Andreas Geisel (SPD) verboten und die Moschee geschlossen. Bereits im September 2017 war die Wohnung von S. an der Johann-Sigismund-Straße in Charlottenburg erstmals durchsucht worden. Offenbar erfolgte dort am Sonntag auch die Festnahme durch Beamte eines Spzialeinsatzkommandos (SEK). Dabei stellten die Beamten mehrere große und extra geschärfte Messer sicher.

Walid S. wurde bereits seit Monaten von Spezialisten eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) observiert. Er galt als gefährlich, einen Racheakt für seinen auf der Flucht in Italien erschossenen Komplizen Amri konnten und können die Ermittler nicht ausschließen. Ob tatsächlich der Halbmarathon das Ziel der Festgenommenen war und wie weit die Planungen eines möglichen Anschlags bereits gediehen waren, dazu sagten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag nichts.

Ein Ermittler betonte allerdings, eine reale Gefahr für Teilnehmer und Zuschauer der Veranstaltung hätte nicht bestanden, da die Festgenommen bereits unter Beobachtung standen und ein schneller Zugriff jederzeit möglich gewesen wäre. Die Zeitung "Die Welt" hatte am Sonntag zuerst über die Festnahmen berichtet.

Walid S. war nicht nur ein enger Freund von Anis Amri, er soll nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes auch für die islamistische Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) aktiv gewesen sein. Im Umfeld von S. agieren nach Erkenntnissen der Ermittler weitere sechs Männer, deren Wohnungen im vergangenen Jahr ebenfalls durchsucht wurden. Ob sie auch unter den am Sonntag Festgenommenen waren, dazu äußerten sich die Behörden mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Die Erkenntnisse zu S. und seinem Umfeld stammen aus Ermittlungen des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes. Berichte, wonach der Hinweis auf einen Anschlag auf den Halbmarathon von einem ausländischen Geheimdienststammen soll, kommentierte die Polizei nicht.

