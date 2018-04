Das Hertha-Leid: Chancenverwertung "schockiert" in Gladbach

Berlin. Pal Dardai wollte die "schmerzhafte" Niederlage mit einem kleinen Sonntags-Lauf verarbeiten. "Ein bisschen Schwitzen" stand beim Coach von Hertha BSC auf dem persönlichen Programm - auch am Tag danach blieb die mangelhafte Chancenverwertung beim 1:2 bei Borussia Mönchengladbach für ihn rätselhaft. "Ich kann keinen richtig kritisieren", sagte Dardai auf dem Trainingsgelände des Berliner Fußball-Bundesligisten. "Es war alles da - nur die Tore nicht."

Trotz einer Vielzahl von klaren Möglichkeiten blieb es im Borussia-Park lediglich bei der zwischenzeitlichen Führung durch Aushilfskapitän Salomon Kalou, die Thorgan Hazard per Doppelschlag noch drehte. Bei nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen vergab das Dardai-Team damit die womöglich letzte Gelegenheit, sich in dieser Saison noch einmal in Richtung der Europapokalplätze zu orientieren. "Das waren Chancen für mindestens sechs Tore", klagte Valentino Lazaro. "Am Ende sind wir schockiert, dass wir nichts mitnehmen", sagte Davie Selke.

Vor allem der Stürmer, der den Vorzug vor Kapitän Vedad Ibisevic erhielt, ließ bei der fünften Berliner Auswärtsniederlage in Gladbach nacheinander einiges liegen. Doch dass sich auch Selke eine Vielzahl an Chancen erarbeitete, wertete Dardai als positives Zeichen für die Zukunft. "Er muss sich nächstes Jahr in Richtung Vedad entwickeln", forderte der Coach. "Er muss ein sicherer Knipser werden. Er hat die Größe, die Qualität, die Schnelligkeit."

Am kommenden Samstag gegen den 1. FC Köln könnte Selke erneut die Gelegenheit bekommen, seine Qualitäten zu beweisen. Womöglich werde er zwei Spitzen aufstellen, berichtete Dardai mit Blick auf das Duell mit dem Schlusslicht der Liga. Da der FC Augsburg mit 1:4 beim FC Bayern verlor, verbesserte sich Hertha sogar auf Rang zehn.

Dass es am Ende nicht zum Sprung in die obere Tabellenhälfte reichte, lag vor allem am eigenen Unvermögen. Für einigen Wirbel sorgten dennoch mehrere Entscheidungen von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Nach Studium des Videobeweises verwehrte sie zunächst richtigerweise dem vermeintlichen Ausgleich von Gladbachs Patricks Herrmann die Anerkennung.

Und auch vor dem entscheidenden 2:1 für das Heimteam zog sie das technische Hilfsmittel zurate. "Sie hat es weiterlaufen lassen, weil sie weiß, dass es kontrolliert wird", sagte Dardai über das Foul von Herthas Lustenberger an Gladbachs Nico Elvedi. "Ich habe aus hundert Metern gesehen, dass es Elfmeter war."

Die Tendenz, dass die Unparteiischen derartige Szenen nicht sofort entscheiden, wollte Dardai allerdings keinesfalls kritisieren. "Es ist besser für die Schiedsrichter, sie sind auch keine Maschinen oder Computer. Dadurch haben sie mehr Schutz", sagte der Ungar über den Videobeweis. Der Ausgang der Partie habe nichts mit den Entscheidungen zu tun gehabt. "Wir haben es selber verbockt", betonte Dardai.

