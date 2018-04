171 neue Windenergieanlagen in Brandenburg

Potsdam. Im Land Brandenburg sind im vergangenen Jahr 171 neue Windenergieanlagen errichtet worden. Damit gibt es im Land nun insgesamt 3734 Anlagen mit einer Leistung von zusammen fast 6800 Megawatt, wie der Bundesverband WindEnergie auf seiner Internetseite mitteilte. Die installierte Leistung entspricht damit in etwa fünf bis sechs Atomreaktoren, die allerdings nicht mit zeitweiser Windstille auskommen müssen.

Einzelheiten für Berlin und Brandenburg will der Bundesverband an diesem Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen. Dabei geht es auch um einen Ausblick auf die kommenden Monate und die Frage, wie die Kommunen besser von Windkraftanlagen auf ihrem Gebiet profitieren können.