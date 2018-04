Berlin. Unbekannte haben ein Auto in einem Parkhaus in Berlin-Marienfelde angezündet. Eine Anwohnerin entdeckte am Samstagnachmittag den Rauch aus dem Gebäude am Tirschenreuther Weg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Wagen in dem mehrgeschossigen Parkhaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Niemand wurde verletzt.

( dpa )