Immer mehr Berliner Cafés wollen keine Einweg-Becher mehr

Rund neun Monate nach dem Start einer Initiative zum Vermeiden von Kaffee-Einwegbechern in Berlin ist die Zahl der teilnehmenden Läden, Cafés und Bäckereien stark gewachsen. Allerdings lässt sich nicht beziffern, wie viele der umstrittenen Becher auch tatsächlich eingespart wurden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge gibt es in Berlin bei dem Thema auch noch viel Potenzial für Verbesserungen. "Wir würden uns wünschen, dass wir schon weiter wären", sagte der Experte für Kreislaufwirtschaft, Thomas Fischer. Er übte Kritik am Senat ebenso wie an großen Bäckerei- und Café-Ketten.

Im Sommer 2017 war die Kampagne "Better World Cup" von Umweltverwaltung, Berliner Stadtreinigung (BSR) sowie Wirtschafts- und Umweltverbänden gestartet. Dabei geben Anbieter oft Anreize wie einen kleinen Preisnachlass von zum Beispiel 20 Cent für jene Kunden, die ihren eigenen Mehrwegbecher mit Kaffee befüllen lassen. In rund 640 Lokalen ist das der Umweltverwaltung zufolge inzwischen möglich.

Seltener erhältlich sind Pfand-Mehrwegbecher - diese können Kunden inzwischen in mehr als 100 Cafés in Berlin bekommen, wie das Münchener Unternehmen Recup auf Anfrage mitteilte. Es ist bundesweit in mehreren Städten aktiv. Wer einen Kaffee zum Mitnehmen kauft, kann den Pfandbecher auch in anderen Partner-Betrieben zurückgeben. Das System war ebenfalls im Sommer 2017 in Berlin gestartet, erhält nach eigenen Angaben aber keine Unterstützung vom Senat.

Mehrwegsystem ist noch ein "zartes Pflänzchen"

Aus Sicht von Thomas Fischer ist das Angebot von Recup noch ein "zartes Pflänzchen", das langsam wachse und bisher vor allem von kleinen, individuell geführten Cafés unterstützt werde. Während andere Städte sich mit Ausschreibungen oder einer Anschubfinanzierung hinter die Idee eines Mehrwegsystems klemmten, sei das Engagement des Berliner Senats diesbezüglich bislang wenig überzeugend, kritisierte Fischer. Auch von der Kampagne hätte er sich dauerhafte Impulse erhofft - nach dem Start sei aber nicht mehr viel gekommen.

"Coffee-to-go" im Pappbecher sollen verschwinden Mit einem Pfandsystem für Mehrwegbecher wollen einige Cafés und Kaffeeverkaufsstellen in mehreren deutschen Städten helfen, die Umweltbelastung zu senken. "Coffee-to-go" im Pappbecher sollen verschwinden

Angedacht ist ein großes Mehrwegsystem in Berlin schon lange. "Wir prüfen zur Zeit, ob und wie die Einführung eines privaten Pfandsystems gefördert werden kann", erklärte eine Sprecherin der Umweltverwaltung. Noch seien wettbewerbs- und haushaltsrechtliche Fragen zu klären.

Unterdessen klappern Mitarbeiter von Recup weiter Berliner Cafés ab, um für Mehrweg zu werben. Teils müsse man Betreiber überhaupt erst für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren, sagte der bei Recup für Berlin zuständige Johannes-Christian Stiegeler. Nach seinen Angaben können Betreiber mit Mehrweg Geld sparen, weil sie weniger Einwegbecher anschaffen müssen. Und die Beteiligung habe auch einen Werbeeffekt. Außerhalb Berlins haben laut Stiegeler inzwischen erste Filialen von Café- und Fastfood-Ketten die Pfandbecher im Angebot.

Ketten sollen mehr auf Mehrweg achten

Vor allem an Ketten, egal ob Bäcker oder Cafés, appelliert auch Thomas Fischer von der Umwelthilfe, mehr auf Mehrweg zu setzen. Dort fällt das Gros an Wegwerfbechern an. "Bei manchen bekommt man das Gefühl, dass sie Mehrwegbecher nur als ökologisches Feigenblatt anbieten." Bei der aktiven Bewerbung gebe es noch viel Luft nach oben. Nach nicht repräsentativen Zahlen, die die DUH angefragt hat, wird Kaffee bei Ketten nur zu 1 bis 2 Prozent im Mehrwegbecher verkauft. Bei kleineren Cafés, die es ernst meinten, könne der Anteil bei 15 bis zu 50 Prozent liegen, so Fischer.

Ziel von "Better World Cup" ist es, Ressourcenverbrauch und Müllaufkommen zu senken. Beim Start hieß es, dass in Berlin täglich 460 000 Einwegbecher über den Tresen gehen. Die Becher bestehen in der Regel nicht nur aus Pappe, sondern sind oft mit Plastik beschichtet - dadurch lassen sie sich schwer recyceln. Da die Becher nicht gesondert weggeworfen werden, kann die BSR nicht sagen, ob das Müllaufkommen durch die Kampagne zurückgegangen ist.

( dpa/mim )