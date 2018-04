Nahverkehr durch Halbmarathon eingeschränkt

Berlin. Wegen des Halbmarathons am Sonntag kommt es zu zahlreichen Umleitungen in Berlins öffentlichem Nahverkehr. Betroffen seien vier Straßenbahn- und 25 Buslinien, teilte die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) am Freitag mit. Der Ersatzverkehr der U-Bahnlinie 5 entfällt außerdem von Samstagmittag bis Sonntagabend zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz und besteht stattdessen zwischen Ostbahnhof und Platz der Vereinten Nationen. Die Änderungen seien in der BVG-App einsehbar, teilte das Unternehmen mit.

Die U2 wird demnach ab etwa 8.30 Uhr zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Alexanderplatz statt im Zehn- im Fünf-Minuten-Takt fahren. Der Halbmarathon beginnt und endet am Alexanderplatz und führt durch den Tiergarten, am Schloss Charlottenburg vorbei über den Kurfürstendamm. Auf einer interaktiven Karte auf der Seite der Veranstalter sind die Streckensperrungen und ihre Zeiten einsehbar.

( dpa )