Prozesse Prozess um Leiche in Tiefkühltruhe: Urteil erwartet

Berlin. Im Mordprozess um die zerteilte Leiche eines Berliner Rentners, die zehn Jahre in einer Tiefkühltruhe versteckt war, zeichnet sich ein Urteil des Landgerichts ab. Am 18. April solle es zu den Plädoyers und möglicherweise auch zur Verkündung einer Entscheidung kommen, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag nach rund sechsmonatiger Verhandlung.

Der 56-jährige Angeklagte soll den zuletzt 80-Jährigen um den Jahreswechsel 2006/2007 in dessen Wohnung erschossen, die Leiche im Eis versteckt und etwa zehn Jahre lang die Rente des Witwers von monatlich rund 2000 Euro kassiert haben.

Der Angeklagte hatte den Mordvorwurf zurückgewiesen. Der Witwer sei tot gewesen, als er ihn Ende Dezember 2006 in dessen Wohnung gefunden habe, erklärte der Trödelhändler. Ihm sei der Gedanke gekommen, den Tod zu verschleiern und die Rente des Bekannten zu kassieren. Mit dem Geld habe er vor allem seine Spielsucht finanzieren wollen.

Jahrelang war das Verschwinden des Seniors unbemerkt geblieben. Polizisten hatten Anfang Januar 2017 auf Drängen eines Nachbarn die Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg geöffnet und die zerteile Leiche gefunden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen und auch die Frage aufgeworfen, ob ältere Menschen gerade in Großstädten zunehmend vereinsamen.

( dpa )