Storchendorf Rühstädt startet in die Saison

Vom Wind zerzaust stehen drei Jungstörche in Rühstädt in ihrem Nest.

Rühstädt. Mit zwölf Störchen ist das Storchendorf Rühstädt am Freitag offiziell in die Saison gestartet. Mit dem Frühling kämen nun aber nahezu täglich neue Störche in ihrem angestammten Brutgebiet in der Prignitz an, teilte der Naturschutzbund Brandenburg, der dort ein Besucherzentrum hat, mit.

Im vergangenen Jahr hatten in Rühstädt 31 Storchenpaare erfolgreich gebrütet, 38 Jungtiere wurden aufgezogen. In diesem Jahr waren die ersten sechs Störche über die Westroute über Spanien und Frankreich aus Afrika in Rühstädt bereits im März eingetroffen. Weitere Tiere kamen um Ostern dazu, darunter auch über die Ostroute, die über Ägypten, Israel und die Türkei führt.

Störche sind in Brandenburg in vielen Dörfern heimisch - in Rühstädt brüten traditionell allerdings besonders viele. Eine Storchenschmiede gibt es auch in Linum (Ostprignitz-Ruppin), in Vetschau im Spreewald gibt es ein Weißstorchzentrum.

( dpa )