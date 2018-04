Gegen Spahn: Pflegender Vater läuft von Hamburg nach Berlin

14 Tage ist Arnold Schnittger nun unterwegs. Zu Fuß läuft er von Hamburg nach Berlin, egal ob es regnet, die Sonne scheint, oder Schnee liegt wie neulich an der Grenze zwischen Niedersachsen und Brandenburg. Immer auf den rund 280 Kilometern mit dabei: Der Rollstuhl seines Sohnes Nico. Der ist 23, geistig behindert und kann weder sprechen noch laufen. Für ihn läuft Schnittger seit zwei Wochen durch Deutschland. "Ich mache das aus Liebe zu meinem Sohn", sagt er. "Und aus Sorge um seine Zukunft."

Die sieht Schnittger aktuell durch CDU-Politiker Jens Spahn bedroht. Dessen Ernennung zum Bundesgesundheitsminister hat Schnittger bestürzt. Spahn sei ihm als "empathieloser Politiker" aufgefallen. Nicht jedoch als einer, der die Probleme in der Pflege angehen würde. "Ich traue Herrn Spahn nicht zu, dass er den Pflegenotstand behebt", sagt Schnittger.

Was Pflegenotstand bedeutet, das hat 66-Jährige selbst erfahren. Da er seinen Sohn nicht in ein Pflegeheim geben wollte, pflegt er ihn seit 20 Jahren selbst. Ein Vollzeit-Job - der einen zum Hartz-IV-Empfänger macht. Denn für die zeitintensive Arbeit müssen Pflegende häufig ihren Job aufgeben. Das bedeute Armut durch Pflege, so Schnittger. Viele Leute habe die Aufopferung für ihre Angehörigen verarmen lassen.

Kundgebung am Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag

Arnold Schnittger (links) mit seinem Sohn Nico (mitte) beim Start seiner Wanderung nach Berlin

Foto: privat

Umso mehr lassen ihn Spahns Äußerungen zu Hartz IV das Schlimmste hoffen. "Spahn ist kein Fürsprecher der Pflegebedürftigen und Pflegenden", meint Schnittger. Der wisse nicht, was es bedeute, mit wenigen Euro am Tag über die Runden zu kommen, weil man Angehörige pflegt.

Weil Pflegekräfte eine bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung erhalten sollen, deshalb ist er den weiten Weg gegangen. Am heutigen Freitag kommt er am Brandenburger Tor an. Um 15 Uhr empfängt ihn dort die Linken-Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic. Von dort ziehen sie zum Gesundheitsministerium in der Friedrichstraße, wo die Initiatoren des Volksentscheids gegen den Pflegenotstand für 16 Uhr eine Kundgebung geplant haben.

Mehr zum Thema:

Krankenschwester kritisiert Jens Spahn in offenem Brief

Spahn fordert mehr Recht und Ordnung in "Arbeitervierteln"

Jens Spahn lobt bei "Hart aber fair" das Gesundheitssystem