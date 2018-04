Diana Golze fordert gleiche Gesundheitsversorgung für alle

Potsdam. Anlässlich des Weltgesundheitstags am Samstag hat sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Die Linke) für Gleichberechtigung bei der Gesundheitsversorgung ausgesprochen. "Jeder Mensch sollte ein uneingeschränktes Recht auf eine medizinische Versorgung haben, und notwendige Gesundheitsleistungen unabhängig von Ort, Zeit und Einkommen in Anspruch nehmen können", teilte Golze am Freitag mit. In Brandenburg sei die medizinische Versorgung sowohl ambulant als auch stationär flächendeckend gewährleistet. Die Zahl der Ärzte steige. Dennoch stelle der wachsende Fachkräftebedarf nach wie vor eine große Herausforderung im Gesundheits- und Pflegebereich dar.

Mit dem Weltgesundheitstag am 7. April will die Weltgesundheitsorganisation an ihre Gründung 1954 erinnern und Gesundheitsthemen in den Fokus rücken. Dieses Jahr geht es um die Bedeutung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung.

( dpa )