"Fette Karren" So witzig batteln sich BVG und Bundespolizei auf Twitter

Azubis werden dringend gesucht, nicht nur bei der Polizei. Wohin das führen kann, zeigt ein Twitter-Schlagabtausch am Freitag zwischen Bundespolizei, BVG und einem Jugendlichen, der sich Gedanken über seinen künftigen Arbeitgeber macht.

Twitter-Nutzer "Berliner Stadtkind" ist laut seinem Twitter-Profil 15 Jahre alt und überlegt sich, wie es nach der Schule für ihn weitergehen soll. "BVG oder Polizei? Hmm... Schwierig, schwierig", sinnierte der Jugendliche auf seinem Twitter-Profil und markierte dabei die Social-Media-Kanäle der BVG, der Bundespolizei Berlin und der Berliner Polizei.

Es dauerte nicht lange, bis sich das Twitter-Team der BVG meldete. "Um was geht's? Wer hat die schönsten Uniformen? Wer bringt dich heute Abend nach Hause? Wo machst du deine Ausbildung?" Auf die Antwort von "Berliner Stadtkind", dass er sich Gedanken um seinen Traumjob mache, reagierte die BVG mit einem locker aus der Hüfte geschossenen "Also die fetteren Karren gibt's bei uns".

Also die fetteren Karren gibt's bei uns. — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) April 5, 2018

Dies war wiederum das Stichwort für die Social-Media-Abteilung der Berliner Bundespolizei. Zusammen mit einem "Moooooment mal..." postete das Team ein Foto mit einem Schiff der Küstenwache sowie einem Helikopter.

Damit war die Schlacht um das beeindruckendere Einsatzgerät eröffnet. Die Antwort der BVG ließ nicht lange auf sich warten. "Also den Vergleich mit einem Helikopter hatten wir letztens erst. Haben wir gewonnen. Und Fähren haben wir auch", schoss das Team der Verkehrsbetriebe süffisant zurück und spielte damit auf einen Vorfall am 2. März auf dem Vorplatz des Bahnhofs Südkreuz an. Dort hatte ein BVG-Bus einen Rettungshubschrauber des ADAC gerammt.

Nur kann man bei uns am spektakulärsten Umsteigen, noch dazu mit recht geringen Wartezeiten. #gsg9 #bpol pic.twitter.com/FCSYlQR6hJ — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) April 6, 2018

Gut gekontert, doch die Bundespolizei gab sich nach dieser Replik noch nicht geschlagen und postete ein Foto, das zeigt, wie sich ein Crew-Mitglied eines Bundespolizei-Helikopters abseilt, um Personen von einem U-Boot zu retten. Dazu der trockene Satz: "Nur kann man bei uns am spektakulärsten umsteigen, noch dazu mit recht geringen Wartezeiten."

Touché! Ob die Battle damit beendet ist? Wer den Account der BVG kennt weiß, dass die Socia-Media-Crew immer noch einen Pfeil im Köcher hat. Unvergessen ist etwa der Schlagabtausch mit Easyjet vor gut einem Jahr. Der Billigflieger hatte seinerzeit den Claim der BVG geklaut und ihn zu "Weil wir dich fliegen" umgetextet, um damit stadtweit auf Plakaten zu werben. Die witzige Reaktion der Social-Media-Truppe der BVG gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

