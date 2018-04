Böses Erwachen nach Sex-Treffen in Hotel

Emsa B. erzählt vor Gericht, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat. Die Ehefrau und die Eltern des 22-Jährigen sitzen als Zuhörer im Saal. Es sei seinem Mandanten peinlich, hier über Details zu berichten, sagt Emsa B.s Verteidiger. Das ist angesichts der angeklagten Taten durchaus nachvollziehbar.

Am 31. Juli vergangenen Jahres sollen Emsa B. und der 32-jährige Ekrem A. - auch er sitzt auf der Anklagebank - in einem Hotel in Tiergarten einen amerikanischen Touristen mit K.O.-Tropfen betäubt und ausgeraubt haben. Der kleine, zierliche Emsa B. hatte den Touristen kurz nach Mitternacht im Schöneberger Regenbogenkiez kennengelernt und sich offenkundig als Strichjunge ausgegeben. Als Ekrem A. dazu kam, lud ihn der Tourist ein, doch einfach mitzukommen. Ekrem A. stimmte zu, und gemeinsam liefen sie zum Hotel des 33-Jährigen. Was genau im Hotelzimmer geschah, kam bei den Aussagen der Angeklagten nicht zur Sprache. Nur so viel: Ekrem A. soll sich im Bad aufgehalten haben, während Emsa B. mit dem Touristen, der vorher geduscht hatte, im Bett gelegen haben soll. Schon als er sich duschte, heißt es in Emsa B.s Aussage, habe er ihm 150 Euro aus der Brieftasche genommen. Nachdem der Tourist eingeschlafen war, stahlen sie ihm ein Notebook, ein Handy und einen iPod - und machten sich aus dem Staub.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft geht noch einen Schritt weiter: Emsa B. und Ekrem A. sollen dem US-Amerikaner spätestens im Hotel "bewusstseinsbeeinträchtigende Substanzen verabreicht" haben, heißt es im Anklagesatz. Anschließend hätten sie die "eingetretene Bewusstlosigkeit" ausgenutzt und dem Mann die Wertsachen entwendet.

Das wäre dann nicht nur Diebstahl, sondern in dieser Konstellation schwerer Raub; mit einer Strafandrohung von drei Jahren. Kein Wunder also, dass beide Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen. Kein Wunder auch, dass sie in ihren Erklärungen betonen, dem Touristen keineswegs K.O.-Tropfen verabreicht zu haben. Das Opfer selbst wurde, wie die Vorsitzende Richterin sagt, am nächsten Morgen von der Polizei nur unzureichend befragt. Inzwischen hält sich der Mann wieder in den USA auf und hat auf eine Zeugenladung der Strafkammer ablehnend reagiert. Zuvor müsse erst einmal geklärt werden, ob ihm man ihm die Anreise bezahle, ließ er in einem Telefongespräch mitteilen.

Aber selbst wenn er käme, könnte er nur wenig sagen. Bei der Berliner Polizei hatte er zu Protokoll gegeben, sich nur noch daran erinnern zu können, wie er in einer Bar im Schöneberger Regenbogenkiez gesessen und dort zwei Cocktails getrunken habe. Seine Erinnerung setze erst am nächsten Morgen wieder ein, da habe er voll bekleidet im Bett seines Hotelzimmers gelegen.

Der Prozess wird fortgesetzt.