Streik der Müllabfuhr - Was Berliner jetzt wissen sollten

Foto: dpa Picture-Alliance / Markus C. Hurek / picture-alliance / Markus C. Hur

Ein Mülleimer mit dem Spruch "Was Du heute kannst entsorgen" an der Berliner Friedrichstraße

Ausgerechnet nach dem langen Osterwochenende, bei dem am Montag ohnehin schon kein Müll abgeholt wurde, hat die Gewerkschaft Verdi die rund 4400 Beschäftigten der Berliner Stadtreinigung (BSR) erneut zum Warnstreik aufgerufen. Und anders als beim schwarzen Müll-Sonnabend vor zwei Wochen, als streikbedingt alle 15 Recyclinghöfe in der Stadt geschlossen blieben und frustrierte Berliner ihren Sperr- und Elektromüll einfach vor den Toren abkippten, droht nun sogar ein zweitägiger Streik. Denn Verdi weitet die Arbeitskampfmaßnahmen in Berlin weiter aus. Für Freitag und Sonnabend sind ganztägige Arbeitsniederlegungen bei der BSR angekündigt. Und erstmals werden jetzt auch die Berliner Wasserbetriebe (BWB) bestreikt.

Nach einem erfolgreichen Volksentscheid waren die Wasserbetriebe in den Jahren 2012 und 2013 rekommunalisiert worden, seither befindet sich das Unternehmen wieder vollständig im Besitz des Landes Berlin. Die gut 4300 Mitarbeiter werden nach einem Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen bezahlt, der an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angelehnt ist.

Verdi will mit dem Warnstreik nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden für die 2,4 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen ein deutliches Signal an die Arbeitgeberseite senden. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde einen Gehaltszuwachs von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Zudem werden die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro sowie Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden und die Angleichung des Erholungsurlaubes an das Niveau der Beschäftigten gefordert.

"Wenn der Kommunale Arbeitgeberverband Berlin (KAV) meint, die Verdi-Forderungen seien zu hoch, missachtet er die guten Arbeitsleistungen der Beschäftigten der BWB und BSR. Wer gutes Personal will, der muss dies auch durch ordentliche Tariferhöhungen deutlich machen", sagt Ellen Naumann, Verdi-Fachbereichsleiterin Ver- und Entsorgung in Berlin und Brandenburg. Die Berliner Morgenpost listet auf, worauf sich die Berliner konkret einstellen müssen:

Müllabfuhr: Am Freitag werden die Hausmüll-, Bioabfall- und teilweise auch die Wertstofftonnen nicht geleert. Es handelt sich hierbei um solche Tonnen, deren Leerung wegen der Osterfeiertage vom regulären Abfuhrtermin Donnerstag auf den Freitag verschoben werden musste. Am Sonnabend bleiben ebenfalls die Hausmüll-, Bioabfall- und teilweise auch die Wertstofftonnen voll. Auch hierbei handelt es sich um Tonnen, deren Leerung im Zuge der Osterwoche von Freitag auf den Sonnabend verschoben werden musste.

Sperrmüll-Abholservice: Sperrmüllabholungen finden am Freitag und Sonnabend nicht statt. Auch vereinbarte Termine können nicht erfolgen.

Recyclinghöfe: Alle 15 Recycling­höfe der BSR bleiben am Freitag geschlossen, sodass die Annahme von Abfällen dort nicht möglich sein wird. Am Sonnabend bleiben die Recyclinghöfe Gradestraße (Neukölln), Behmstraße (Prenzlauer Berg) und Nordring (Marzahn) geschlossen. Auch im Müllheizkraftwerk Ruhleben und den Mechanische Behandlungsanlagen Gradestraße (einschließlich Umladestation Süd) werden am Freitag beziehungsweise am Freitag und Sonnabend keine Abfälle angenommen. Die BSR bittet dringend darum, Anlieferungen von Abfällen zu den Recyclinghöfen, zum Müllheizkraftwerk Ruhleben und zu den Mechanischen Behandlungs­anlagen Gradestraße auf andere Tage zu verschieben. Die BSR weist zudem darauf hin, dass das Abstellen von Sperrmüll, Elektroschrott oder anderen Abfällen im öffentlichen Straßenland – wie vor den Toren der Recyclinghöfe – eine illegale Müllablagerung darstellt und von den Ordnungsämtern mit Bußgeldern geahndet wird.

Straßenreinigung: Die reguläre Straßenreinigung wird am Freitag ausfallen. Das bedeutet auch, dass die Straßenpapierkörbe nicht geleert werden. Auch Sonnabend wird es in einigen Gebieten zu Einschränkungen bei der Straßenreinigung kommen.

BSR-Service-Center: Das Service-Center der BSR wird an diesem Freitag nicht erreichbar sein.

Wasserversorgung: Trotz Arbeitskampf müssen die Berliner nicht befürchten, dass sie am Freitag auf dem Trocknen bleiben. "Das Wasser fließt. Die Versorgung wird nicht eingeschränkt, das dürfen wir auch gar nicht", sagt der für die Wasserbetriebe zuständige Verdi-Sekretär Thomas Meseke. Auch die Kläranlagen werden ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Dennoch soll der Warnstreik spürbar sein, sagt Meseke.

Dienstleistungen: So soll etwa die Hotline der Wasserbetriebe (Telefon 0800 2927587) nicht in gewohnter Weise erreichbar sein. Auch auf Service-Dienstleistungen, wie das Aufstellen von Standrohren (etwa zur Baustellenversorgung), den Zählerwechsel oder die Kanalreinigung, müssen Kunden der Wasserbetriebe unter Umständen verzichten. Die genauen Folgen seien schwer einschätzbar, sagte BWB-Sprecher Stephan Natz. "Wir wissen ja nicht, wie viele Mitarbeiter dem Streikaufruf am Ende folgen werden", so Natz. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad sei allerdings hoch bei den Wasserbetrieben.