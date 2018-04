Berlin-Podcast: Via Pferdekutsche durch Berlins Geschichte

Foto: Reto Klar

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

Was hat die Retourkutsche mit der Quadriga zu tun? Warum parken die bei den Touristen so beliebten Pferdekutschen vor dem Brandenburger Tor? Warum heißt das Brandenburger Tor überhaupt so? Und was hat es mit dem Halleschen Tor auf sich? Fragen über Fragen beschäftigen Emina und Sebastian in dieser Woche.

Die Suche nach den Antworten wird für die beiden zu einer Zeitreise durch die Berliner Geschichte. Eine Reise in die Zeit, als die Hauptstadt hinter dem heutigen Pariser Platz endete. Und als der erste Nahverkehr noch mit Heu betrieben wurde. Eine Zeit, in der die Quadriga aus Frankreich zurück nach Berlin kehrte. Und einige Berliner noch in den Urlaub nach Berlinchen fuhren - ins heute polnische Barlinek.

Und natürlich bleibt es da nicht aus, auch die eigene Geschichte zu beleuchten. So erinnert sich Emina an ihre erste Zeit in Deutschland. "Keiner sammelte hier Beeren oder Hagebutten. Dabei hingen die leckeren Früchte einfach so an den Büschen entlang der Straßen!", erzählt sie. Komisches Völkchen, diese Deutschen, dachte sich Emina damals. Heute denkt sie das nicht mehr. Wildbeeren am Straßenrand pflückt sie aber auch weiterhin. Na hoffentlich gibt es nach dem langen Winter trotzdem ertragreiche Ernte. Darauf ein: Zum Wohl!

