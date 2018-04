Vor dem Halbmarathon: Messe Berlin Vital startet

Nach zwei Jahren Unterbrechung findet die Messe Berlin Vital im Frühjahr 2018 wieder an ihrem alten Standort, dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, statt. Nachdem die Hangars für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt worden waren, musste sich der Veranstalter SCC Events ab 2016 einen neuen Veranstaltungsort suchen.

Die Sport- und Gesundheitsmesse, die zweimal im Jahr im Rahmen des Berliner Halbmarathons und des Berlin-Marathons stattfindet, war in die Station Berlin am Gleisdreieckpark in Kreuzberg gezogen. Am heutigen Freitag öffnet die zweitägige Messe nun ihre Tore wieder an ihrem alten Standort in Tempelhof. Damit ist das Sport- und Gesundheitsevent die erste Veranstaltung überhaupt, die wieder auf dem Rollfeld und in den Hangars stattfindet.

Nach Angaben von SCC Events präsentieren sich auf der Berlin Vital auf etwa 19.000 Quadratmetern ungefähr 90 Aussteller aus dem In- und Ausland. Erwartet werden an den beiden Messetagen 60.000 Besucher. Aus der Welt des Freizeitsports präsentieren die Aussteller Produkte von den neuesten Lauf-Outfits bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln und Home-Fitness-Geräten. Das Angebot reicht von Sportartikelherstellern, Bio-Lebensmittelketten über Herzfrequenz- und Navigationsgeräte, Buchverlage, Sportfachgeschäfte, Apotheken und Sportvereine bis hin zu Getränkefirmen und Reiseveranstaltern.

Auf der Messe gibt es eine Notfall-Sprechstunde für den Halbmarathon

Sport und Reisen ist ebenfalls ein großes Thema auf der Messe. Unzählige Reiseveranstalter und Marathon-Organisationen werden erwartet. Sie werben und informieren über Marathonveranstaltungen unter anderem in Kassel, Kopenhagen, Warschau, Hannover und Köln. Auf Laufveranstaltungen und Laufreisen spezialisierte Reiseanbieter informieren über weltweite Sportevents. Auch das Skater-Village ist wieder aufgebaut. Dort zeigen Aussteller alles, was für den Sport auf Rollen benötigt wird.

Als Medienpartner des 38. Berliner Halbmarathons ist auch die Berliner Morgenpost mit einem Stand auf der Messe am Start (Hangar 6, Stand 6.027). In Zusammenarbeit mit der Krankenkasse AOK Nordost bietet das Medical Institute von SCC Events eine Reihe von Untersuchungen an. Außerdem eine 3-D-Videoanalyse, biomechanische Diagnostik und Beratung, Tipps zu sportmedizinischen und trainingswissenschaftlichen Fragestellungen, Physiotherapie und einen Massage-Service.

Zudem gibt es auf der Messe auch eine Notfall-Sprechstunde für Teilnehmer des Halbmarathons, die aufgrund von plötzlich auftretenden Beschwerden und Erkrankungen eine fundierte ärztliche Diagnose und Beratung benötigen.

Auf dem Rollfeld gibt es Skating für Kinder

Mit der Rückkehr nach Tempelhof finden für die jüngsten Teilnehmer auch wieder der Bambini-Lauf und das Kids-Skating auf dem Rollfeld statt. Am Sonnabend ab 11 Uhr können Kinder bis zehn Jahre über verschiedene Distanzen an den Start gehen. Je nach Alter laufen sie 500 Meter (bis sechs Jahre) oder 1000 Meter (ab sieben Jahre). Jedes Kind erhält eine Medaille und eine Urkunde. Startnummern kosten drei Euro und können ab Freitag auf der Messe gekauft werden. Anmeldungen zu den Läufen sind aber bis kurz vor dem Start möglich.

Ab 14 Uhr beginnt das Kids-Skating. Je nach Alter geht es über Strecken von 500 bis 2000 Metern. Wer nicht skaten möchte, kann auch auf Kickboards und Rollern teilnehmen. Wer sich kurzfristig entscheidet, kann sich am Sonnabend bis 13.30 Uhr vor Ort anmelden.

Die Messe öffnet am heutigen Freitag von 11 Uhr bis 20 Uhr und am morgigen Sonnabend von 9 Uhr bis 18.30 Uhr. In dieser Zeit werden auch die Startnummern ausgegeben. Der Eintritt ist frei. Sollte es zu den Öffnungszeiten zu einer Überfüllung der Hallen kommen, wird die Messe zeitweise schließen müssen. Dann haben die Teilnehmer, die ihre Startnummer abholen müssen, den Besuchern gegenüber Vorrang.

Große Taschen und Koffer sind nicht erlaubt

Neu ist, dass größere Taschen, Koffer und andere Gepäckstücke nicht mit auf die Messe genommen werden dürfen. Als zulässige Taschengröße sind maximal 55 mal 40 mal 25 Zentimeter erlaubt. Das entspricht dem Handgepäck im Flugzeug. Größere Taschen können vor Ort bei der Gepäckabgabe für zwei Euro abgegeben werden. Der Eingang zur Messe ist am Platz der Luftbrücke 5. Aufgrund fehlender Parkplätze empfiehlt der Veranstalter öffentliche Verkehrsmittel: Linie U6 bis U-Bahnhof Platz der Luftbrücke, Buslinie 104 und 248 bis Platz der Luftbrücke, S-Bahnlinien S41, S42, S45, S46 und S47 bis S-Bahnhof Tempelhof und dann ungefähr 15 Minuten Fußweg.

Der Berliner Halbmarathon

Start: Der Startschuss für die Läuferinnen und Läufer fällt am Sonntag, 8. April, um 10.05 Uhr auf der Karl-Marx-Allee in Mitte. Um 9.30 Uhr rollen die Inlineskater los, 25 Minuten später, um 9.55 Uhr, werden die Handbiker und Rennrollstuhlfahrer auf die Strecke geschickt.

Rekord: Zum 38. Berliner Halbmarathon haben sich 36.001 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 112 Nationen angemeldet. Davon sind 34.482 Läufer, 1502 Skater, zwei Rennrollstuhlfahrer und 15 Handbiker. Der 38. Halbmarathon war seit November 2017 ausverkauft.

Messe: Die Berlin Vital Frühjahr findet nach zweijähriger Unterbrechung wieder auf dem Flughafen Tempelhof statt. Dort werden auch die Startnummern verteilt. Geöffnet ist am Freitag von 11 bis 20 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. ag

Informationen unter www.berlin-vital.de

