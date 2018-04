Pop-up-Oper bringt "Figaro" in den Flughafen Tegel

Die Komische Oper will mit ihrer "Pop-up-Oper" Szenen aus ihrem Opern-Repertoire in Berlin zu den Menschen bringen. Am Donnerstag gaben die Musiker den "Figaro" am Flughafen Tegel zum Besten - inmitten von Passagieren, die gerade gelandet waren oder auf ihren Abflug warteten.

Der Barbier wurde gesungen von Johannes Dunz und sorgte für einige Aufmerksamkeit, zahlreiche Menschen zückten ihr Smartphone und fotografierten und filmten. Ein Filmteam hielt den Kurzauftritt im Flughafen fest, die Komische Oper verbreitete das Video bei Facebook und Youtube.

youtube Komische Oper Figaro in Tegel

( BM )