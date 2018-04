Hertha macht sich keine Gedanken zum Europa-Pokal

Der Hertha-Trainer Pal Dardai in Aktion.

Hertha BSC sucht die Lockerheit. Vor allem vor dem Tor wirkt das Team von Trainer Pal Dardai gehemmt. Auch deshalb verbietet Manager Michael Preetz jegliche Gedankenspiele an den Europapokal. Im Sturm könnte es einen Personalwechsel geben.

Berlin. Die kleine Resthoffnung auf einen Europapokalplatz schiebt Hertha BSC beiseite. Bei derzeit sechs Punkten Rückstand auf Platz sieben wollen sich die Berliner keinen Gedankenspielen ans internationale Geschäft hingeben. "Natürlich ist es ein lohnendes Ziel, aber kein realistisches", betonte Geschäftsführer Michael Preetz vor dem Verfolgerduell bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "In dem Moment, in dem wir Spiele gewinnen, kann das ein Thema werden - aber erst dann."

Die bislang letzte Siegesserie beim Hauptstadtclub liegt schon länger zurück, Ende der Hinrunde gelangen zwei Erfolge nacheinander. Und in Gladbach, das als Neunter mit einem Punkt Vorsprung auf Hertha eine enttäuschende Saison spielt, will das Team von Trainer Pal Dardai zuerst die Lockerheit zurückgewinnen, bevor neue Ziele ausgegeben werden. "Ich würde mir wünschen, dass die Jungs etwas befreiter aufspielen als wir zuletzt den Eindruck hatten", sagte Preetz.

Bei noch ausstehenden sechs Spielen geht Hertha als Tabellenelfter ohne Abstiegssorgen, aber auch ohne echten Anschluss nach oben in den Endspurt. Beispielsweise bei einem DFB-Pokaltriumph des FC Bayern würde diese Saison auch noch Platz sieben für die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League berechtigen.

Vor allem vor dem Tor wirkten die Berliner bei den jüngsten Auftritten allerdings gehemmt, bei sechs Rückrundentreffern war bislang nur Schlusslicht Hamburger SV schlechter. In Gladbach, wo Hertha zuletzt vor knapp zehn Jahren gewann, könnte nun Davie Selke wieder für Kapitän Vedad Ibisevic in die Startformation rutschen. "Im Training war es in den letzten zwei Wochen richtig gut von ihm", lobte Dardai den hinter Salomon Kalou zweitbesten Hertha-Torschützen dieser Saison.

Vorerst verzichten muss der Ungar hingegen auf Maximilian Mittelstädt. Der 21 Jahre alte Verteidiger zog sich nach Angaben der Berliner im Training eine Muskelverletzung im Hüftbeuger zu und fällt damit auch in der Partie am Niederrhein aus. Mittelstädt hatte die vergangenen beiden Spiele beim Hamburger SV (2:1) und gegen den VfL Wolfsburg (0:0) jeweils von Beginn an bestritten. Auf der linken Außenverteidigerposition wird allerdings ohnehin der zuletzt gelbgesperrte Marvin Plattenhardt zurückkehren.

Offensivspieler Valentino Lazaro meldete sich für das Aufeinandertreffen mit Gladbach nach einem überstandenen grippalen Infekt hingegen rechtzeitig fit. "Er ist gesund und wenn es so bleibt, kann er spielen", sagte Dardai. Auch Innenverteidiger Niklas Stark trainierte wieder mit, nachdem er zuletzt noch wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel als Vorsichtsmaßnahme pausiert hatte. Seinem Einsatz steht damit auch nichts im Weg.

( dpa )