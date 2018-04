Strausberg. Eine Rentnerin ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Strausberg (Märkisch-Oderland) gestorben. Die 84-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lastwagen hatte die Fußgängerin am Mittwoch beim Abbiegen mit dem hinteren Fahrzeugteil erfasst. Ein Rettungshubschrauber hatte die Verletzte in eine Klinik geflogen.

( dpa )