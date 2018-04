Oberbürgermeister zum Fußballspiel Babelsberg-Cottbus

Potsdam. Nach rechtsextremen Ausfällen von Cottbuser Fußballfans im vergangenen Jahr wollen die Oberbürgermeister von Potsdam und Cottbus ein Zeichen setzten. Beide kündigten deshalb ihren Besuch im Stadion an diesem Sonntag zum Spiel zwischen Babelsberg 03 und Energie Cottbus an. "Ich bin stolz, dass das Bündnis "Potsdam! bekennt Farbe" die Schirmherrschaft für dieses wichtige Spiel übernommen hat und damit die Kampagne "Nazis raus aus den Stadien stärkt"", so der Bündnisvorsitzende und Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Donnerstag.

Rassismus habe weder in den Stadien noch in der Gesellschaft etwas zu suchen, betonte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU). "Der FC Energie Cottbus hat nicht erst seit den Vorfällen vor einem Jahr in Babelsberg sehr konsequent auf diese so genannten Fans reagiert", sagte Kelch. "Solche "Fans" gehören nicht zum FCE." Der Club arbeitet auch mit dem Bündnis "Cottbuser Aufbruch" zusammen, das wie das Potsdamer Bündnis für Toleranz und gegen Rassismus eintritt.

Wegen der Vorfälle im April vergangenen Jahres sind zu der Regionalliga-Partie zwischen am Sonntag (13.30 Uhr) keine Gäste-Fans im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion zugelassen.

( dpa )