Gutes Wetter: Bald reisen Spargel-Erntehelfer an

Beelitz. Die Sonne und die warmen Temperaturen bringen das Wachstum des Freiland-Spargels in Brandenburg voran. Beelitzer Spargelbauer rechnen damit, dass in der kommenden Woche die Ernte anlaufen kann. Am Montag und Dienstag reisen die Erntehelfer an, wie Geschäftsführer Ernst-August Winkelmann vom Spargelbetrieb Buschmann und Winkelmann am Donnerstag sagte. Auch Spargelbauer Jürgen Jakobs aus Beelitz zeigte sich zuversichtlich: "Jetzt geht es jeden Tag ein Stück voran."

Zuvor berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Donnerstag). Am Dienstag sei es in den Dämmen bereits 16 Grad warm gewesen, sagte Jakobs weiter. Bei diesen Temperaturen fange der Spargel an zu sprießen.

Am 12. April soll nun doch die Saison starten, wie die Spargelbauern mitteilten. Zwischenzeitlich hatte man den Erntestart wegen der kalten Temperaturen noch weiter nach hinten geschoben.

Spargel wächst in Brandenburg auf knapp 5000 Hektar. In und um Beelitz (Potsdam-Mittelmark) liegt Ostdeutschlands größtes geschlossenes Spargel-Anbaugebiet mit etwa 1700 Hektar. Die Saison geht traditionell bis 24. Juni.

( dpa )