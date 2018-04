Polizei nimmt nach Autodiebstahl vier Männer fest

Berlin. Vier mutmaßliche Autodiebe sind von der Berliner Polizei festgenommen worden. Die Männer wurden am Mittwochabend auf frischer Tat ertappt, wie die Beamten mitteilten. Den Angaben zufolge hatten Fahnder sie an einem Parkhaus der S-Bahn-Station Pankow-Heinersdorf beim Aufbrechen eines Autos beobachtet. Anschließend seien zwei von ihnen mit dem Wagen auf die Autobahn gefahren. Dahinter fuhren zwei mögliche Mittäter mit einem anderen Auto. Die Ermittler verfolgten die Fahrzeuge und stoppten sie an der Ausfahrt zur Bucher Straße. Die vier Männer wurden festgenommen. Ein Fachkommissariat ermittelt, ob sie für weitere Taten verantwortlich sein könnten.

( dpa )