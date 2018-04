Air Berlin: Topbonus-Meilen nicht mehr gültig

Die Prämienmeilen aus dem Topbonus-Programm der früheren Fluggesellschaft Air Berlin lassen sich nicht mehr einlösen. Zahlreiche Topbonus-Kunden sind am Mittwoch darüber informiert worden, dass am 1. April ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Die Meilen seien nun Teil der Insolvenzmasse, teilte der zuständige Insolvenzverwalter Christian Otto mit. Zuletzt hatte das Vielfliegerprogramm gut 4,3 Millionen Teilnehmer.

Topbonus hatte im August 2017 im Zuge der Air-Berlin-Pleite ebenfalls Insolvenz angemeldet, das Programm wurde aber fortgesetzt. Im September hatte Topbonus seinen Kunden wieder die Möglichkeit eröffnet, beim Air-Berlin-Großaktionär Etihad und weiteren Partnern Meilen zu sammeln, etwa bei Autovermietern, Hotelportalen und Onlinehändlern. Erst im Februar waren noch Condor und die Berliner Fluggesellschaft Germania als neue Partner hinzugekommen. Topbonus war bis zur Insolvenz von Air Berlin das Prämienprogramm der Fluggesellschaft, gehörte mehrheitlich aber Etihad.

Der letzte Air Berlin-Flug Der letzte Air Berlin-Flug. Abflug in München und Landung in Berlin-Tegel. Der letzte Air Berlin-Flug

Verwalter kündigt Investorenlösung an

Per Mail teilte der Insolvenzverwalter den Topbonus-Teilnehmern mit, dass ihre Meilenkonten auf "0" gesetzt worden seien. Zuvor vorhanden gewesene Meilen seien nun Teil der Insolvenzforderungen und könnten ab Freitag unter https://topbonus.insolvenz-solution.de angemeldet werden.

Um sich Zahlungen aus der Insolvenzmasse zu sichern, sollten Kunden ihre Forderungen bis spätestens 24. April anmelden, so Otto. Ob sich aus der Insolvenzmasse von Topbonus eine Auszahlungsquote ergibt, ist jedoch völlig offen. "Ihre voraussichtliche Quotenaussicht steht frühestens in vier bis sechs Monaten fest, soweit es zu einem erfolgreichen Insolvenzplanverfahren kommt, ansonsten erst Ende 2020", schreibt Insolvenzverwalter Otto auf seiner Internetseite.

Air Berlin unter dem Hammer Die Ex-Airline versteigert per Online-Auktion rund 800 Air-Berlin-Produkte - vom Schokoherzen bis zum Flugzeugsitz. Air Berlin unter dem Hammer

Meilenprogramm könnte verkauft werden

Nicht ausgeschlossen ist, dass das Meilenprogramm ohne die Ansprüche seiner Kunden wieder auflebt. Nach Angaben des Insolvenzverwalters laufen derzeit aussichtsreiche Gespräche mit einem Investor, der das Programm fortführen, neu ausrichten und aufbauen wolle, so Otto. "Voraussichtlich können wir Sie bereits in den nächsten Tagen über eine Lösung mit einem Investor informieren", kündigte der Rechtsanwalt an.

Die Berliner Fluggesellschaft Air Berlin hatte im August des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Zuvor hatte Etihad angekündigt, die Airline nicht weiter finanziell unterstützen zu wollen. Rund 8000 Arbeitsplätze standen zeitweise auf dem Spiel. Viele Arbeitnehmer sind inzwischen bei anderen Fluggesellschaften untergekommen. Easyjet, Lufthansa, Zeitfracht und Nayak, Thomas Cook sowie Laudamotion haben Teile von Air Berlin übernommen.

Mehr zum Thema:

Kann Tegel ein zweites BER-Terminal werden?

Laudamotion fliegt ab Tegel nach Mallorca und zu den Kanaren

Easyjet fliegt ab Tegel zu diesen fünf neuen Zielen

CDU-Politiker will Airlines mit Geld nach Berlin locken