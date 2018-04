CDU und FDP: Justizsenator soll seinen Sprecher entlassen

Im Streit über den Umgang mit Akten zum Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt haben CDU und FDP die Entlassung des Pressesprechers von Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) verlangt. Rechts- und Innenpolitiker von Union und FDP warfen Sebastian Brux am Mittwoch vor, übertriebene und falsche Vorwürfe gegen den Untersuchungsausschuss unter Burkard Dregger (CDU) erhoben zu haben.

"Das Berliner Parlament kann und wird den geführten Angriff auf seine Integrität nicht dulden", betonten Stephan Lenz, verfassungsschutzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, und der rechtspolitische Sprecher Sven Rissmann in einer gemeinsamen Erklärung. "Aufgrund der Ereignisse ist Herr Brux nicht weiter tragbar." Der FDP-Innenexperte Marcel Luthe sieht die politische Verantwortung für das Handeln des Pressesprechers bei Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Die Justizverwaltung wollte auf Anfrage die Forderungen aber nicht einmal kommentieren.

Brux erhob Vorwürfe gegen Dregger

Worum geht es in dem Streit? Die Justizverwaltung hat in einem Brief an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Burkard Dregger, den Umgang mit Amri-Originalakten durch den Ausschuss kritisiert – worüber zuerst der "Spiegel" berichtete. Der Sprecher des Justizsenators twitterte daraufhin, die Original-Amri-Akten der Generalstaatsanwaltschaft seien unter Ausschussvorsitzendem Burkard Dregger verändert, beschädigt worden, die Aktenordnung entleert und umsortiert worden.

Dem Bundestagsuntersuchungsausschuss könne Berlin nun nicht mehr zusichern, dass Aktenkopien mit den Originalakten übereinstimmen. Nach einer Überprüfung stellte sich laut Parlamentsverwaltung heraus, dass die Unterlagen im Ausschussbüro "geordnet" wurden und "unglücklicherweise" umsortiert worden waren, dies aber ohne Anweisung des Vorsitzenden.

Als Ablenkungsmanöver bezeichnete der Rechtsexperte der Linken, Sebastian Schlüsselburg, die Kritik am Pressesprecher. Aus einer möglicherweise schlampigen Aktenführung ergäben sich für die Abgeordneten Erkenntnisse, so Schlüsselburg. Die Umsortierung der Originalakten durch das Ausschussbüro sei "tatbestandlich die Fälschung und Unterdrückung einer Urkunde". Er gehe aber davon aus, dass dies nicht vorsätzlich geschehen sei.

