Neuköllns Bezirksbürgermeister, startet mit Anwohnern den Frühjahrsputz rund um die Rollbergsiedlung im Bezirk Neukölln. Hikel will mit der Kampagne ein Zeichen setzen für mehr Sauberkeit und Ordnung im Bezirk

Neuköllns Straßen sind vermüllt. Dagegen will der neue Bürgermeister Martin Hikel etwas tun und packt selbst beim Frühjahrsputz mit an.

Neukölln Neuer Bürgermeister Hikel räumt in Neukölln auf

Der neue Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hat mit dem Aufräumen in Berlin-Neukölln begonnen. Der 31-Jährige sammelte am Mittwoch rund um das Kindl-Areal mit anderen Menschen Müll ein - mit Warnweste und Besen in der Hand. "Wir haben alle eine gemeinsame Verantwortung für den Bezirk", sagte Hikel. Er wolle das Bewusstsein dafür schärfen, nicht einfach etwas fallen zu lassen.

Hikel ist seit zwei Wochen neuer Bezirksbürgermeister. Seine Vorgängerin Franziska Giffey war als Familienministerin in die neue Bundesregierung gewechselt. Giffey betonte oft, dass ihr Recht und Ordnung wichtig seien. Auch dem Müll in Neukölln sagte Giffey den Kampf an, Müllsheriffs kontrollieren die Straßen.

Auch Sicherheit und Ordnung auf seiner Agenda

"Ich habe sie unterstützt, weil ich den Kurs gut finde und ihn auch mitgestaltet habe", sagte Hikel. Das wolle er fortsetzen. Auf seiner Agenda stünden auch die Themen Sicherheit und Ordnung sowie Bildung. Hikel stammt aus Berlin und ist Lehrer. Bisher war er Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung.

Auf dem früheren Brauereigelände verteilten Helfer am Mittwoch auch Samen für Kornblumen und Thymian. Hikel hielt Müllsäcke parat und kehrte Dreck zusammen ("Haben wir Handfeger?"). Er wohne selbst in einer Straße, auf der immer mal wieder alte Matratzen abgelegt würden. Es sei wichtig, Müll zu vermeiden, weil sonst noch mehr dazukomme. "Jeder kennt das vom Auto: Wenn der erste Kratzer erstmal drin ist, dann macht der zweite auch nichts mehr", sagte Hikel.

( dpa )