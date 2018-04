Viele Berliner Schulen mit hohem Migrantenanteil

Berlin. An vielen Berliner Schulen sind Kinder mit ausländischen Wurzeln mittlerweile in der Überzahl. So liegt ihr Anteil an 158 von 359 Grundschulen bei mindestens der Hälfte. Das betrifft also 44 Prozent aller Grundschulen. An 27 dieser Schulen sprechen sogar mindestens 90 Prozent der Kinder nicht deutsch als Muttersprache. Das teilte die Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD mit.

Bei den Sekundarschulen ergibt sich ein ähnliches Bild. An 49 von 122 dieser Schulen (40 Prozent) hat mindestens die Hälfte der Kinder keine deutsche Herkunft. Auch bei 20 der 91 Gymnasien (22 Prozent) ist das der Fall.

Der Übersicht zufolge lernen in den Bezirken Neukölln und Mitte besonders viele Kinder mit ausländischen Wurzeln. Dort gibt es zum Beispiel je 21 Grundschulen, an denen mindestens drei Viertel der Schüler nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Betroffen sind jeweils fast zwei Drittel der Grundschulen in beiden Bezirken. In Pankow dagegen haben 36 von 42 Grundschulen weniger als 25 Prozent Schüler ausländischer Herkunft, die übrigen bis zu 50 Prozent.

Ein Kind nichtdeutscher Herkunft muss nicht zwingend schlecht Deutsch sprechen. Oft ist das aber so und sorgt besonders an Schulen mit einem hohen Anteil solcher Schüler für erhebliche Probleme. Laut Statistischem Landesamt hatten am 30. Juni 2017 knapp ein Drittel (31,8 Prozent) der in Berlin lebenden 3,7 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund.

( dpa )