Berlin. Unbekannte haben die Fassade eines Bankgebäudes in Berlin-Schöneberg beschmiert. Zudem beschädigten sie in der Nacht auf Mittwoch zwei Fenster des Gebäudes in der Potsdamer Straße, teilte die Polizei mit. Die Täter übermalten das Logo der Bank schwarz und hinterließen eine politische Parole. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Ein Angestellter hatte die Schäden den Angaben zufolge am Morgen entdeckt.

( dpa )