Kriminalität Unbekannte schlagen 26-Jährigen in S-Bahn bewusstlos

Berlin. Zwei unbekannte Männer haben in einer S-Bahn der Linie 1 einen 26-Jährigen bewusstlos geschlagen. Der junge Mann erlitt bei dem Vorfall am Ostersonntag einen Nasenbeinbruch und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Sein Begleiter wurde bei der Attacke ebenfalls verletzt. Eine 27 Jahre alte Krankenschwester leistete Erste Hilfe.

Den Angaben zufolge hatte sich der 26-jährige Afghane am frühen Sonntagmorgen mit seinem 40 Jahre alten Begleiter in der Bahn unterhalten. Zwischen den Bahnhöfen Schöneberg und Sundgauer Straße begannen demnach zwei Unbekannte, auf die beiden einzuschlagen. Auch als der 26-Jährige am Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein.

Erst als die Krankenschwester einschritt, ließen sie von ihrem Opfer ab. Nach Angaben der Zeugin sollen die Täter russisch gesprochen haben und an der Sundgauer Straße oder am S-Bahnhof Zehlendorf ausgestiegen sein. Die Bundespolizei ermittelt.

( dpa )