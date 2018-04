Angora-Ziege aus Zoo geschlachtet: Gefängnisstrafen

Berlin. Für die Tötung einer Angora-Ziege in einem Streichelzoo in Berlin-Neukölln sind zwei 29-jährige Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten verhängte zehn Monate Haft gegen einen wegen Diebstahls vorbestraften Angeklagten. Der Mittäter soll für neun Monate hinter Gitter. Die beiden Rumänen hätten sich unter anderem des Diebstahls mit Waffen sowie der Tötung eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund schuldig gemacht, begründete die Richterin am Mittwoch. Die beiden Männer gaben an, hungrig gewesen zu sein.

( dpa )