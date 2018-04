Ziege in Streichelzoo getötet: Gefängnisstrafe für die Täter

Berlin. Im Prozess um die Tötung einer Ziege im Streichelzoo in der Hasenheide in Berlin-Neukölln ist am Mittwoch am Amtsgericht das Urteil gefallen. Der Angeklagte Nicusor-Razvan V. wurde zu einer Haftstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt, Mihaiti-Iulian B. zu neun Monaten, ebenfalls ohne Bewährung.

Die relativ harte Strafe begründete die Richterin mit dem Fehlen einer günstigen Sozialprognose bei beiden Verurteilten. Die Verteidiger kündigten umgehend Berufung an.

Die beiden Rumänen hatten am 18. Februar dieses Jahres Angoraziege Lilly getötet. Einer der beiden Männer schnitt dem Tier die Kehle durch und trennte ihm ein Bein ab. Sein Komplize stand Schmiere. Kurz nach der Tat nahmen Polizisten die beiden 29 Jahre alten Männer fest. Ihnen wurde Einbruch, gemeinschaftlicher Diebstahl mit Waffen und die Tötung eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund zur Last gelegt.

Angeblich wegen Hunger getötet

Die Angeklagten hatten die Tötung des Tieres vor Gericht zugegeben. Sie hätten die Ziege aber nur geschlachtet, da sie seit mehreren Tagen nichts gegessen hätten und sehr hungrig gewesen seien. Sie würden die Tat bereuen und für den Schaden aufkommen.

Zudem dachten sie, es würde sich um einen Bauernhof handeln, von einem Streichelzoo für Kinder hätten sie nichts gewusst. Nach Angaben ihrer Rechtsvertreter sind beide Männer in Rumänien auf Bauernhöfen aufgewachsen. Es sei dort Alltag gewesen, dass Tiere groß gezogen und geschlachtet würden. Man wisse, wie man schlachte, ohne dass die Tiere leiden, hieß es.

Beide Männer waren erst im Januar nach Berlin gekommen und hatten als Bauhelfer gearbeitet. Den ausstehenden Lohn hätte ihnen der Arbeitgeber unter fadenscheinigen Gründen vorenthalten. Beide Männer verfügten aber in der Tatnacht noch über drei bis vier Euro und hatten zuvor Geld für Bier ausgegeben.

