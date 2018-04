In Berlin kann es schon am Nachmittag nass werden

Wetter in Berlin Frühlingstag in Berlin endet mit Gewitter und Starkregen

Berlin. Endlich ist der Frühling auch in Berlin angekommen. Am Dienstag gab es schon eine erste Kostprobe mit viel Sonne und Temperaturen bis 18 Grad. Der heutige Mittwoch ist bisher ebenso schön. Doch nun verdirbt uns der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit seiner Vorhersage die ungetrübte Lust am Frühling und warnt in einer Meldung vor Gewitter, Sturm, Starkregen und Hagel ab Mittwochnachmittag.

Bis in die erste Nachthälfte hinein könne es zu Gewittern und Windböen um die 60 km/h kommen, teilte der DWD mit. Vereinzelt seien auch Sturmböen bis 80 km/h, Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter und kleinkörniger Hagel möglich.

Am Donnerstag macht der Frühling dann wieder eine Pause. Laut DWD überquert eine Kaltfront Berlin und Brandenburg. Es wird zunehmend unbeständig - typisches Aprilwetter eben.

