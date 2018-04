Kutschen dürfen Brandenburger Tor vorerst wieder durchfahren

Pferdekutschen dürfen ab sofort wieder das Brandenburger Tor durchfahren. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung vom 27. März, die am Mittwoch bekannt wurde. Nach dem Verbot durch den Bezirk Mitte hatte der Inhaber eines Pferdeunternehmens Widerspruch eingelegt. Die Richter gaben diesem nun statt.

An der Rechtmäßigkeit der verkehrsrechtlichen Anordnung des Bezirksamtes bestünden ernstliche Zweifel, so die Richter in ihrer Begründung. Zwar dürften die Straßenverkehrsbehörden den Verkehr beschränken, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine erheblich gesteigerte Gefahrenlage bestehe. Mit Blick auf die Verhältnisse am Brandenburger Tor fehle es aber an solchen besonderen örtlichen Verhältnissen, hieß es in der schriftlichen Begründung der Eilentscheidung. Die Erklärung der Behörde, wonach die Anordnung die Sicherheit der Fußgänger verbessere, sei als solche nichtssagend.