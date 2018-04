Brände Brandstiftung vermutet: Auto in Kreuzberg ausgebrannt

Berlin. In Berlin-Kreuzberg ist ein Auto ausgebrannt. Zwei nebenan parkende Wagen wurden ebenfalls beschädigt. Polizeiangaben zufolge fing der Wagen in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr an zu brennen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

( dpa )