Geplantes Islam-Institut: Gründung des Beirats geplatzt

Berlin. Bei der Gründung des Instituts für Islamische Theologie und Religionspädagogik haben Humboldt-Universität (HU) und Senat einen Rückschlag hinnehmen müssen. Vorgesehen ist, dass fünf muslimische Verbände im Beirat des Instituts vertreten sein sollen. Bis zum 1. April sollten die Verbände schriftlich erklären, ob sie in dem Beirat mitwirken wollen und eine dazu mit der HU und der Senatswissenschaftsverwaltung ausgehandelte Vereinbarung unterzeichnen.

Laut Universität hat aber bisher nur die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands ihre Zusage gegeben. Die Islamische Religionsgemeinschaft Ditib, der Zentralrat der Muslime, die Islamische Föderation sowie der Verband der Islamischen Kulturzentren ließen die Frist verstreichen.

In dem Institut sollen nicht nur bekenntnisgebundene Studiengänge in Islamischer Theologie angeboten, sondern auch Lehrer für den Islamischen Religionsunterricht ausgebildet werden. Es soll zum Wintersemester 2019/2020 seine Arbeit aufnehmen. Der Beirat, in dem neben den fünf Verbänden auch vier Professoren muslimischen Glaubens vertreten sein sollen, ist sehr einflussreich, weil er die Berufung von Hochschullehrern für das Institut ablehnen kann.

HU und Senat finden Idee sunnitischer Verbände inakzeptabel

Die ein Jahr lang vorbereitete Vereinbarung sieht vor, dass Beschlüsse eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Dagegen hatten sich jüngst einige Verbände, insbesondere die der türkischen Regierung zugeordnete Ditib, ausgesprochen. Sie wollten ein Vetorecht, wenn sich dazu drei Verbände zusammenschließen. Das aber würde bedeuten, dass die drei sunnitischen Verbände Berufungen blockieren könnten.

Das halten Senat und HU für nicht akzeptabel. Das Institut für Islamische Theologie sei "von äußerster wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz", erklärte HU-Präsidentin Sabine Kunst. Die Freiheit der Wissenschaft sei für die Humboldt-Universität maßgebend. Der Kooperationsvertrag sichere diese ab und gebe zugleich den Verbänden ein hohes Maß an Mitbestimmung.

Sabine Kunst und Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) machten deutlich, dass sie die Gründung des Instituts dennoch weiterverfolgen. Krach hat die fünf Verbände zu einem Gespräch am 13. April eingeladen. Kann er dort keine weiteren Zusagen erreichen, könnten künftig weniger oder auch andere Verbände im Beirat vertreten sein. Für einen Neustart mit Beiräten, die von einem "Rat der Moscheegemeinden" legitimiert werden, sprachen sich die Grünen aus. Burkard Dregger (CDU) begrüßte das Gespräch. Bleibe dies ohne Erfolg, sollten andere, liberale Gemeinschaften angesprochen werden.

Mehr zum Thema:

Islamische Theologie mit Startschwierigkeiten

CDU: Senat schließt liberale Strömungen des Islam aus

Seyran Ateş und ihr Kampf für einen liberalen Islam