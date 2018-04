Amri-Akten: Parlamentsverwaltung stellt sich vor Dregger

Berlin. Im Streit über den Umgang mit Akten für den Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri hat die Verwaltung des Abgeordnetenhauses Vorwürfe der Justizverwaltung weitgehend zurückgewiesen. Sie stellte sich damit vor den in die Kritik geratenen Ausschussvorsitzenden Burkard Dregger (CDU).

Die Senatsjustizverwaltung hatte jeweils ein Original und sechs Kopien geliefert. Der Sprecher der Parlamentsverwaltung, Salvador Becker, sagte nach einer ersten Überprüfung am Dienstag, dass die Unterlagen im Ausschussbüro "geordnet" worden seien. "Unglücklich war dabei, dass auch die Originalunterlagen zum Zweck der besseren Handhabbarkeit in ,Schuber' beziehungsweise Aktenordner umsortiert wurden", so Becker.

Kurz vor Ostern hatte die Senatsjustizverwaltung in einem an Dregger gerichteten Schreiben den Umgang mit Akten moniert, die der Ausschuss für die Beweiserhebung angefordert hatte. Die Ordner seien verändert und umetikettiert, Akten umsortiert worden, lautete der Vorwurf. Ihre Aussagekraft für den Untersuchungsausschuss im Bundestag sei nun erheblich eingeschränkt.

Justizverwaltung hällt Vorwürfe aufrecht

Dies bekräftigte Sebastian Brux, der Sprecher der Justizverwaltung, am Dienstag auf Anfrage erneut. Unzutreffend ist laut Parlamentsverwaltung die Unterstellung, der Vorsitzende des Ausschusses habe eigenhändig die Akten verändert. "Die Bearbeitung solcher Akten unterliegt ausschließlich dem Ausschussbüro", so der Parlamentssprecher. Die Senatsjustizverwaltung sieht Dregger jedoch nach wie vor in der politischen Verantwortung für den Umgang mit den Akten.

Aufgrund des Zustandes der gelieferten Akten und Unterlagen sei es notwendig gewesen, diese zu ordnen, argumentiert die Parlamentsverwaltung. Statt die Aktenlieferung zurückzuweisen und auf einer geordneten Vorlage für den Ausschuss zu bestehen, habe das Ausschussbüro die Arbeit selbst übernommen, damit die Ausschussmitglieder ihre Ermittlungen aufnehmen konnten.

Jede Fraktion erhielt eine Kopie. "In diesem Fall hätten wir gerne jemand geschickt, der die Aktenführung erklärt", konterte der Sprecher der Justizverwaltung am Dienstag. Von den inzwischen zurückgegebenen Akten und Unterlagen im Original fehle ein roter Aktenumschlag, und die Akten stimmten nach wie vor nicht mehr mit den Originalakten überein, monierte der Sprecher.

