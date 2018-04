Wasserwerke-Chef verspricht stabile Tarife

Berlin. Trotz steigender Investitionen für sauberes Wasser und die Klärung von Abwasser sollen Kunden der Berliner Wasserbetriebe in den kommenden Jahren nicht mehr für die Dienstleistungen des Landesunternehmens zahlen. "Ungeachtet der hohen Investitionen bleiben unsere Tarife auch in den kommenden mindestens vier Jahren stabil", versprach Vorstandschef Jörg Simon am Dienstag in Berlin. Bis 2023 planen die Berliner Wasserbetriebe Investitionen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro. Das Geld soll jeweils zur Hälfte in Instandhaltung und Modernisierung der Rohr- und Kanalnetze sowie der Klär-, Pump- und Wasserwerke fließen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Wasserbetriebe ihre Investitionen um 33 Millionen auf 273,9 Millionen Euro gesteigert. 2017 verlegte, sanierte oder renovierte das Unternehmen unter anderem 111,3 Kilometer Rohre und Kanäle. Der Baustart eines 50.000 Kubikmeter-Speicherbeckens an der Waßmannstraße habe zudem den Ausbaubeginn für alle Berliner Klärwerke eingeleitet, sagte Simon. In den nächsten Jahren sollen die Abwassereinigungsanlagen in der deutschen Hauptstadt um eine zusätzliche Reinigungsstufe zur Phosphor- und Spurenstoffentfernung erweitert werden.

135 Millionen Euro Überschuss im vergangenen Jahr

Die Ausgaben stemme der Landesbetrieb aus eigener Kraft, sagte Wasserbetriebe-Chef Simon. Das Land verzichte in den Jahren 2018 und 2019 aber auf jeweils 27 Millionen Euro Ausschüttungen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Wasserbetriebe ist. Das sei der Beitrag des Landes Berlin zur Tarifstabilität, erklärte die Politikerin. Im vergangenen Jahr erzielten die Wasserbetriebe bei einem Umsatz von gut 1,1 Milliarden Euro einen Überschuss von 135 Millionen Euro. 59,6 Millionen Euro davon flossen in den Landeshaushalt.

Im vergangenen Jahr verbrauchten die Berliner 205 Millionen Kubikmeter Wasser, das waren 2,6 Prozent weniger als 2016. Mehr als die Hälfte der Einwohner trinke das Wasser aus der Leitung regelmäßig und gerne, ergab eine Umfrage im Auftrag der Wasserbetriebe. Auch deshalb hatte das Landesunternehmen im Stadtgebiet 270 Wasserspender aufstellen lassen. Berlinweit gebe es derzeit zudem 44 Trinkwasser-Brunnen, weitere 100 sollen in den kommenden Jahren dazukommen.

Zu schaffen macht den Wasserbetrieben die steigende Zahl der Extremwetterlagen. Vor allem der verregnete Sommer führte 2017 zu einer größeren Menge an Abwasser: Die Wasserbetriebe reinigten 261,7 Millionen Kubikmeter, ein Plus von 6,9 Prozent.

