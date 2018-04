So erkennen Sie Falschgeld im Alltag

Neapel, Mafia, Darknet: So gelangt Falschgeld nach Berlin Wir haben Ermittlerinnen des LKA in Berlin getroffen - sie erklären uns, woher das Falschgeld stammt und wie Betrüger die falschen Noten loswerden.

Ähnlich wie im Drogenmilieu ist das Feld der Falschgeldhändler heterogen. Das heißt: Wer Falschgeld in Umlauf bringt, hat meistens auch noch andere Betätigungsfelder. Nicht selten haben Drogenhändler auch Falschgeld in ihrem Portfolio. Ermittler berichten, dass es Schnittmengen zur organisierten Kriminalität gibt und damit zur italienischen Mafia, stadtbekannten Clans, Rockergruppen und Banden aus Osteuropa.

Allen Gruppen ist gemein, dass sie die falschen Scheine in den normalen Geldkreislauf bringen und zu echtem Geld waschen wollen – sei es, dass sie Waren mit falschem Geld bezahlen oder im normalen Zahlungsverkehr für das Falschgeld echtes Wechselgeld bekommen wollen.

Mehr falsche 500-Euro-Scheine im Umlauf

Generell lässt sich sagen, dass der Falschgeldmarkt in Berlin in Wellen verläuft. Gab es in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt mehr falsche Noten auf dem Berliner Markt, sind es heute zwar weniger falsche Scheine, dafür aber eine hohe Gesamtsumme wegen der größeren Zahl an 500-Euro-Scheinen – im vergangenen Jahr 403 mit einem Gegenwert von 201.500 Euro. Wie viel Falschgeld in Umlauf ist, lässt sich allerdings nur schwer abschätzen.

Zieht die Polizei falsche Noten aus dem Verkehr, versucht sie die Lieferwege bis zur Quelle nachzuvollziehen. Dafür sind umfangreiche Ermittlungen notwendig. Taucht ein falscher Schein auf, geht der zum Kriminaltechnischen Institut (KTI) des LKA zur Spurensicherung und danach zur Bundesbank, wo das Falschgeld begutachtet, klassifiziert und schließlich eingelagert wird.

Falschgeld und Blüten sind nicht dasselbe

Ein Fakt ist den Ermittlern des LKA grundsätzlich wichtig: Blüten und Falschgeld sind nicht dasselbe. Der Hauptunterschied liegt in der Verwendung: Falschgeld wird gezielt in den Geldkreislauf eingebracht, um zu täuschen. Blüten werden für Filme, Theatervorstellungen, Werbung oder Spielgeld hergestellt. Im Gegensatz zu Blüten erkennt man Falschgeld auch nicht auf den ersten Blick. Allerdings gibt es von der Bundesbank Tipps, wie man Falschgeld erkennt.

Vier Tipps um Falschgeld zu erkennen:

1. Auf Sicherheitsmerkmale konzentrieren

Konzentrieren Sie sich ganz bewusst auf bestimmte Sicherheitsmerkmale. Bei der 50-Euro-Banknote sind das das Porträt-Hologramm mit Fenster. Das Porträt der Europa im Fenster des Hologrammstreifens wird sichtbar, wenn man die Banknote gegen das Licht hält. Bei rückseitiger Betrachtung sind beim Kippen mehrere regenbogenfarbene Wertzahlen 50 zu erkennen.

Außerdem gibt es Wasserzeichen. Hält man die Banknote gegen das Licht, werden auf der Vorder- und Rückseite schemenhaft ein Porträt der mythologischen Gestalt Europa, das Hauptmotiv und die Wertzahl sichtbar. Die 50-Euro-Noten besitzen auch eine Smaragdzahl. Beim Kippen der Banknote bewegt sich auf der Vorderseite in der glänzenden Zahl ein Lichtbalken auf und ab. Je nach Blickwinkel verändert sich ihre Farbe von Smaragdgrün zu Tiefblau.

2. Prinzip "Fühlen-Sehen-Kippen"

Gehen Sie nach dem Prinzip "Fühlen-Sehen-Kippen" die Ihnen bekannten Sicherheitsmerkmale der Reihe nach durch und ziehen Sie, falls vorhanden, ein Banknotenprüfgerät in die Überprüfung mit ein.

3. Vergleichsnoten besorgen

Besorgen Sie sich eine Vergleichsnote aus einem Bankautomaten.

4. Bei der Bank überprüfen lassen

Bestehen weiterhin Zweifel an der Echtheit, lassen Sie die Noten und Münzen bei Ihrer Hausbank oder einer der Filialen der Deutschen Bundesbank überprüfen.

Falsches Geld muss an die Polizei übergeben werden. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

