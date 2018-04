Mehr falsche 500er-Scheine in Berlin im Umlauf

Neapel, Mafia, Darknet: So gelangt Falschgeld nach Berlin

Berlin. In Berlin werden derzeit gehäuft falsche 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen. Im vergangenen Jahr entdeckten Ermittler des Landeskriminalamtes 403 falsche 500-Euro-Noten, was einem Gegenwert von 201.500 Euro entspricht – mehr als in den Jahren zuvor. Noch ist unklar, woher die Scheine kommen. Auffällig häufig werden aber Kunden geprellt, die Waren über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Es laufen internationale Ermittlungen, um die Spur des Geldes aufzudecken.

Aktuell gibt es mehrere Verfahren zu in Berlin aufgetauchten falschen 500-Euro-Scheinen. Ermittler des LKA, die vor allem die Lieferwege des Falschgeldes offenlegen wollen, wissen noch nicht genau, wo diese hergestellt werden. Besonders betroffen von dem Betrug sind immer wieder Bürger, die Geschäfte über das Internet abwickeln. Dem Berliner LKA sind mehrere Fälle angezeigt worden, bei denen Waren mit Falschgeld bezahlt wurden.

"Größere Summen sollten im Beisein des Käufers direkt beim Bankautomaten eingezahlt werden", sagte eine mit den Verfahren betraute Ermittlerin der Berliner Morgenpost. Bankautomaten erkennen Falschgeld. "Man muss wissen: Falschgeld wird nicht ersetzt, sondern ersatzlos eingezogen. Das Opfer bleibt auf Schäden sitzen", heißt es vom LKA. In einem anderen Verfahren tauchte eine falsche 500-Euro-Note in einem Berliner Baumarkt auf, als ein Kunde bezahlen wollte.

Schaden durch Falschgeld steigt um ein Drittel

Im vergangenen Jahr führte das auf Falschgeld spezialisierte LKA 413 allein in Berlin 55 Durchsuchungen durch, ermittelte 121 Tatverdächtige und stellte wie berichtet insgesamt knapp 462.000 Euro Falschgeld sicher, wovon 61 Prozent falsche 50-Euro-Scheine waren. Die Zahl der entdeckten falschen Geldscheine fiel gegenüber 2016 zwar um neun Prozent, der Schaden stieg aber aufgrund der höheren Noten um 33 Prozent.

In einem spektakulären Verfahren wurde im Mai 2017 eine Falschgeld-Druckerei in Wien ausgehoben. Die Ermittler waren auf eine Tätergruppierung aufmerksam geworden, die 50-Euro-Falschnoten im anonymen Teil des Internets, dem Darknet, in mehrere europäische Länder verschickten. In Deutschland konnten rund 1400 Exempla­re aus dem Verkehr gezogen werden. Der Versand erfolgte häufig über den Paketdienstleister DHL.

Polizisten finden Munition für Schnellfeuergewehr

Im September gab es eine bundesweite Durchsuchungsaktion, bei der Polizisten zeitgleich mehr als 30 Wohnungen bei den Bestellern durchkämmten. Allein in Berlin fanden sieben Durchsuchungen statt, darunter in Reinickendorf und Charlottenburg. In der Wohnung eines Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Magazin und Munition für ein Schnellfeuergewehr.

Laut LKA versuchen Kriminelle, die falschen Noten in den Geldkreislauf zu bekommen. Das heißt: Wer auf Ebay-Kleinanzeigen Waren mit Falschgeld bezahlt, verkauft die erstandenen Waren in der Regel später weiter und bekommt echtes Geld dafür zurück. Wer mit Falschgeld in Geschäften zahlt, bekommt auch echtes Wechselgeld wieder.

Die Fälschungen sind qualitativ hochwertig

Häufig landen Ermittler, die die Falschgeld-Spur verfolgen, in Italien und in Bulgarien. Das Falschgeld, das aus Italien und dort aus der Region um Neapel kommt, wird sehr professionell in Druckereien hergestellt. Es handelt sich dabei um qualitativ hochwertige Druckfälschungen. Auch im Fall der falschen 500-Euro-Scheine gibt es Vermutungen, dass sie aus Italien kommen.

Falschgeld kommt immer noch meistens klassisch auf dem Landweg in größeren Lieferungen nach Berlin. Immer häufiger wird es aber auch im Dark­net bestellt und portioniert verschickt. In virtuellen Shops kann Falschgeld bestellt werden, das dann beispielsweise an unter Alias-Namen angemietete Postfächer verschickt wird.

Ermittler beobachten immer wieder auch, dass jüngere Kunden in Shops Geld bestellten. Hier muss man wissen: Die Beschaffung von Falschgeld ist ein Verbrechenstatbestand, der mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet wird.

