Neue Zoodirektorin für ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens"

München/Leipzig. In der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" bekommt die Heldin eine neue Chefin. In der sechsten Staffel, die vom 10. April an in Leipzig, Dresden und Umgebung gedreht wird, spielt Dennenesch Zoudé die ambitionierte Zoodirektorin Dr. Amal Bekele, wie die ARD am Dienstag mitteilte. Die neue Chefin will nach zahlreichen beruflichen Erfolgen jetzt den Leipziger Zoo zu einem Erlebnispark ausbauen. Dabei sorgt sie nicht nur bei der Tierärztin Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) für Unbehagen. Gedreht wird voraussichtlich bis zum 5. Juni.

( dpa )