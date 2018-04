Berliner "Brunnensaison" beginnt am Donnerstag

Berlin. Die Winterpause ist am Donnerstag vorbei: Dann sprudeln die Brunnen in Berlin wieder. Um 11.00 Uhr fließt zuerst das Wasser am mehr als 100 Jahre alten Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain. Das teilten die Senatsverwaltung für Umwelt und die Berliner Wasserbetriebe am Dienstag mit. Die Wasserbetriebe werden ab 2019 schrittweise alle 270 Berliner Springbrunnen in ihre Obhut nehmen. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatten Spezialisten des Unternehmens bereits 40 Brunnen fit gemacht. Ein weiterer Brunnen an der Karl-Marx-Allee wird in diesem Jahr neu gebaut.

( dpa )