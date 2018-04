Regensommer: Berliner verbrauchten weniger Wasser

Eine Frau mit einem roten Regenschirm steht am 16.08.2017 in Berlin bei Regen vor dem Bundeskanzleramt

Der verregnete Sommer 2017 hat den Berliner Wasserverbrauch gesenkt - unter anderem wurden Gärten und Grünanlagen weniger bewässert oder Autos weniger oft gewaschen. Bürger und Unternehmen kauften im vergangenen Jahr bei den Wasserbetrieben 205 Millionen Kubikmeter Wasser, das waren 2,6 Prozent weniger als 2016. Zugleich stieg die Abwassermenge, die gereinigt wurde, um 6,9 Prozent auf 262 Millionen Kubikmeter. Das sagte der Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe, Jörg Simon, am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 in Berlin.

Das Landesunternehmen wolle noch mehr in die Qualität des Trinkwassers und die Abwasserklärung investieren. Bis zum Jahr 2023 sollen dafür 2,3 Milliarden Euro ausgegeben werden. Der Stauraum für Abwasser an regenreichen Tagen wird um 300.000 Kubikmeter erhöht. Zugleich soll im Stadtgebiet mehr Wasser als bisher dort versickern und verdunsten können, wo es herunterkommt. Dazu werde voraussichtlich im Mai eine Regenwasseragentur ins Leben gerufen, die sich um solche Projekte kümmern werde, sagte Simon.

Wegen der geringeren Nachfrage und weil der Senat die geforderte Kapitalverzinsung gesenkt hatte, ging der Umsatz der Wasserbetriebe um 4,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurück. Der Jahresüberschuss schrumpfte um gut ein Fünftel auf 135 Millionen Euro. Davon fließen nach Angaben Simons 42 Millionen Euro in die Rücklage für Investitionen sowie 34 Millionen in die Tilgung des Kredits für den Rückkauf der Wasserbetriebe durch das Land. Die übrigen 59 Millionen werden an dem Landeshaushalt ausgeschüttet.

( dpa )