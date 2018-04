Kudamm-Rasern droht erneut Verurteilung wegen Mordes

Es könnte mit großer Wahrscheinlichkeit auch in einem zweiten Prozess vor dem Berliner Landgericht gegen die beiden Kudamm-Raser Marvin N. und Hamdi H. zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen wegen Mordes kommen – das geht aus einem Beschluss hervor, den die 40. Große Strafkammer am 28. März anlässlich einer Prüfung der Verhältnismäßig der weiteren Haft für den Angeklagten Marvin N. erließ. Sein Verteidiger Rainer Elfferding hatte zuvor angeregt, die Haftverhältnisse seines Mandanten zu prüfen und ihn in der Konsequenz aus der Haft zu entlassen.

Der zur Tatzeit 24-jährige Marvin N. und der drei Jahre ältere Hamdi H. hatten am 1. Februar 2016 bei einem illegalen Straßenrennen durch die City-West den Tod eines 69-jährigen unbeteiligten Autofahrer verursacht. Dafür wurden sie am 27. Februar 2017 von einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin wegen Mordes zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. Dieses Urteil hatte der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am 1. März aufgehoben und das Verfahren an eine andere Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts zurück verwiesen. Zuständig ist nun die von Richter Peter Schuster geleitete 40. Große Strafkammer. Viele, auch Rechtsgelehrte, gingen anschließend davon aus, dass die Kudamm-Raser nur noch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden könnten.

Die Richter der 40. Große Strafkammer gehen nach wie vor von einem dringenden Tatverdacht wegen Mordes aus. Das Urteil sei zwar durch das Urteil des BGH aufgehoben worden, das bedeute jedoch nicht, dass es in einer erneuten Verhandlung nicht auch erneut zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen könne, lautet der Tenor des Beschlusses. "Nach vorläufiger Prüfung ist die Kammer der Auffassung, dass sich diese Feststellungen bei erneuter Hauptverhandlung in den entscheidungserheblichen Punkten bestätigen werden." So werde sich nach Aktenlage der bedingte Tötungsvorsatz der Angeklagten nachweisen lassen. Das treffe auch für die Feststellung zu, dass ein mittäterschaftlich begangenes vorsätzliches Tötungsdelikt begangen wurde.

Am Tauentzien in der City West starb in der Nacht zum 1. Februar 2016 ein Rentner. Ein Sportwagen krachte in voller Fahrt in den Jeep des Mannes. Foto: Foto: ABIX / ABIX

Zwei Sportwagenfahrer hatten sich zuvor ein illegales Rennen geliefert. Foto: Foto: ABIX / ABIX

Dabei rasten die beiden Fahrer bei Rot über mehrere Ampeln. Foto: Foto: ABIX / ABIX

Ein Mercedes konnte ausweichen, ein Audi prallte auf den Jeep. Foto: Abix

Der Mercedes wurde durch die Luft geschleudert und landete auf der Mittelinsel. Foto: Foto: ABIX / ABIX



Der 69 Jahre alte Fahrer des Jeeps starb noch am Unfallort. Foto: Foto: ABIX / ABIX

Die Fahrer der beiden anderen Autos wurden schwer verletzt. Foto: Foto: ABIX / ABIX

Auch eine Beifahrerin kam in ein Krankenhaus. Foto: Abix

Der am Unfall beteiligte Mercedes soll sich mehrfach überschlagen haben. Foto: Foto: ABIX / ABIX

Experten der Kriminaltechnik ermitteln. Foto: Foto: ABIX / ABIX



Einer der Unfallwagen zertrümmerte die Betonumrandung der Mittelinsel. Foto: Steffen Pletl

Erst der Erdwall des Beetes stoppte das Auto. Foto: dpa

Übrig blieben Betonbrocken. Foto: Steffen Pletl

Der Tauentzien war über Stunden gesperrt. Foto: dpa

Und es musste ein neuer Ampelmast aufgestellt werden. Foto: Steffen Pletl



Viele kleine Einzelteile der Fahrzeuge wurden über die Straße verteilt. Foto: dpa

Die BSR reinigte die verschmutzte Fahrbahn. Foto: Steffen Pletl

Die 40. Große Strafkammer weist in dem Beschluss zudem darauf hin, dass der BGH den Haftbefehl gegen den Angeklagten Marvin N. "mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit nicht selbst aufgehoben hat". Gleiches gilt natürlich auch für den Angeklagten Hamdi H. Hierzu wäre der BGH, hätte er es so gewollt, nach der Strafprozessordnung in der Lage gewesen, heißt es in dem Beschluss.

