Barbusige Göttin auf Unterarm: Polizei lehnt Bewerber ab

Der Mann scheiterte mit seinem Antrag vor dem Landesarbeitsgericht. Das Tattoo könne als sexistisch empfunden werden, so die Richter.

Berlin. Der Mann hatte sich bei der Berliner Polizei für den Zentralen Objektschutz beworben, war aber wegen eines gut sichtbaren Tattoos auf dem Unterarm abgelehnt worden. Dies stellt die römische Jagdgöttin Diana mit entblößten Brüsten dar.

Am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg wollte der Mann eine einstweilige Verfügung gegen die Besetzung der Stelle mit einem anderen Bewerber erwirken. Die Richter lehnten dies allerdings am Dienstag ab. Das Gericht verwies auf den Beurteilungsspielraum der Berliner Polizei und konnte keinen Ermessensfehler erkennen. Die Richter folgten der Argumentation der Polizeibehörde, nach der eine Tätowierung mit einer barbusigen Frau von Bürgerinnen und Bürgern als sexistisch wahrgenommen werden könne. Der abgelehnte Bewerber hat nun noch die Möglichkeit, Beschwerde beim Landesarbeitsgericht einzulegen.

Die Berliner Polizei hatte ihre Vorschriften im Hinblick auf Tattoos von Beamten erst Ende des vergangenen Jahres geändert. Diese sind nun grundsätzlich erlaubt und müssen nicht mehr abgedeckt oder überklebt werden. Verboten sind aber weiterhin diskriminierende, obszöne oder gewaltverherrlichende Abbildungen. Auch Tätowierungen an den Händen sowie am Kopf und am Hals sind nach wie vor nicht zulässig.

