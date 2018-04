Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Berlin. Auf frischer Tat ist ein 41-Jähriger bei einem Autoeinbruch ertappt worden. Der Mann habe am späten Montagabend in Hellerdorf in der Zossener Straße die Fensterscheibe der Beifahrertür eines Autos eingeschlagen und sich dabei an der Hand verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten erwischten den 41-Jährigen sitzend im Auto mit einem ausgebauten Autoradio und Verletzungen an der Hand. Sie nahmen den Mann fest. Zunächst wurde er im Krankenhaus behandelt und dann der Polizei übergeben.

( dpa )