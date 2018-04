TV-Entertainerin Petra Kusch-Lück schaut gerne Fußball

Die Moderatorin Petra Kusch-Lück in den Studios der Media City Leipzig.

Berlin. TV-Entertainerin Petra Kusch-Lück (69) interessiert sich als Fernsehzuschauerin vor allem für Fußballspiele. "Ich schaue sehr gerne fern, am liebsten inzwischen Fußball. Mit meinem Mann zusammen", sagte die Berlinerin, die einst eines der bekanntesten Gesichter im DDR-Fernsehen war, der Deutschen Presse-Agentur. Zwar mag sie auch Florian Silbereisen. "Aber bei Floris Show weiß man vorher schon, wer da ist. Das ist nicht mehr so meine Kragenweite", sagte Kusch-Lück, deren TV-Karriere 1969 als Ansagerin begann. Heute bietet sie als Sängerin und Moderatorin mit ihrem Mann, dem Schlagersänger Roland Neudert (78), Bühnenprogramme an.

( dpa )