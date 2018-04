Wie Kollatz-Ahnen Berlins Verwaltung schneller machen will

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen will ein einheitliches IT-System in den Berliner Bezirken.

Berlins Verwaltung klagt über zu wenig Personal, was sich im Bürgerservice bemerkbar macht. Die Berliner Morgenpost sprach mit Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) über die Personalsuche, zu lange Einstellungsverfahren und darüber, wann Berlins Beamte besser bezahlt werden sollen.

Herr Kollatz-Ahnen, man hat den Eindruck, Berlin schwimmt mittlerweile im Geld. Warum funktioniert die Stadt trotzdem nicht so wie sie sollte?

Matthias Kollatz-Ahnen: Berlin schwimmt nicht im Geld. Leider. Berlin geht es aber besser. Wir hatten mal 63 Milliarden Euro Schulden, jetzt sind wir runter auf 58 Milliarden Euro. Das ist eine große Leistung. Anfang dieses Jahres konnte das Land sogar eine Milliarde tilgen. Wir werden noch sehr lange brauchen, um die Verschuldung auf ein mit anderen Städten vergleichbares Maß zu reduzieren – etwa 30 Prozent des regionalen Bruttoinlandprodukts. Dafür benötigen wir wahrscheinlich noch sechs, sieben Jahre. Auch in dem zweiten Punkt Ihrer Frage möchte ich Ihnen widersprechen: An manchen Stellen geht es viel besser voran, als sich das viele vor zehn oder 15 Jahren hatten träumen lassen.

Wo geht es denn voran?

Sehen Sie sich in der Stadt um: überall Baukräne! 2009 sind in Berlin noch Wohnungen abgerissen worden, inzwischen haben wir hier große ambitionierte Neubauprogramme. Wir ertüchtigen die technische und die soziale Infrastruktur der wachsenden Stadt. Auch beim Personal geht es voran: Berlin hatte seine Mitarbeiterzahl in der öffentlichen Verwaltung in einem beispiellosen Kraftakt von 208.000 Anfang der 90er-Jahre auf 104.000 zurückgefahren. Inzwischen haben wir auf die wachsende Stadt reagiert. Ende des vergangenen Jahres zählte das Land Berlin knapp 111.000 Mitarbeiter. Allein im vergangenen Jahr haben wir rund 7700 neue Mitarbeiter eingestellt.

Berlins Wirtschaft boomt, anders als in Krisenzeiten drängen also nicht mehr so viele in den öffentlichen Dienst. Wann und wie wollen Sie die viel zu langen Einstellungsverfahren verkürzen?

Wir sind schon dabei, allerdings noch nicht am Ziel. Als ich als Finanzsenator Ende 2014 angefangen habe, lag die Einstellungsdauer noch bei neun Monaten. Ich habe mich stark dafür eingesetzt, dass wir das künftig in drei Monaten hinbekommen. Das Ziel ist dann auch so im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag festgelegt worden. Das schaffen wir derzeit aber noch nicht.

Wie wollen Sie es denn schaffen? Die oppositionelle CDU fordert eine "radikale Entbürokratisierung".

Es hat sich gezeigt, dass Einstellungen schneller laufen, wenn wir mit Sammelausschreibungen arbeiten. Ein Beispiel: Für den kleinen Landesbetrieb, der uns bei der Flüchtlingsunterbringung helfen soll, hatte die Landesverwaltung eine solche Sammelausschreibung gestartet. Am Ende fanden wir auf diesem Weg zweimal so viele geeignete Bewerber für Sozialarbeiterstellen wie wir brauchten. Die Zu- und Absagen gingen auch viel schneller heraus.

Man hört aber häufiger, die Bezirke wollen keine Sammelausschreibungen. Dann heißt es, wir haben andere Anforderungen als der Nachbarbezirk.

Da gibt es zumindest Zurückhaltung. Falls das so ist, dürfen sie sich aber auch nicht beschweren, dass sie kein Personal finden.

Könnten es nicht auch durch Online-Bewerbungen schneller gehen?

Ja natürlich. Da, wo wir mit elektronischen Ausschreibungsverfahren arbeiten, haben wir viel bessere Ergebnisse. Seit November 2014 steht das Bewerbungsmanagementsystem grundsätzlich allen Berliner Verwaltungen zur Nutzung zur Verfügung. Wir sind beim E-Recruiting aber erst auf dem Weg und nicht am Ziel. Den Prozess wollen wir weiter vorantreiben und außerdem dafür sorgen, dass wir alle Beteiligungsverfahren der Personalvertreter möglichst parallel und nicht nacheinander führen.

Welches Personal suchen Sie besonderes intensiv?

Der größte Bedarf besteht an Lehrern. Dort setzen wir aber seit Jahren erfolgreich auf zentralisierte Bewerbungsverfahren und werben auch außerhalb von Berlin. Schwierig ist es, Mitarbeiter für den öffentlichen Gesundheitsdienst und den mittleren Dienst in der Justiz zu finden.

Und Ingenieure?

Je näher man an die Vollbeschäftigung kommt, desto schwieriger wird die Suche. Deswegen werbe ich dafür, dass wir gerade in diesen Berufsgruppen stärker in die duale Ausbildung einsteigen, diese Fachkräfte über Fachhochschulen und spezielle Bauingenieursstudiengänge an uns binden. Damit haben wir bereits vor zwei Jahren begonnen. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat massiv dafür geworben, nun nehmen wir jedes Jahr einen neuen Studiengang im Rahmen der dualen Ausbildung auf. Nicht nur für Bauingenieure, auch für Sozialarbeiter, bald für IT-Fachkräfte. Der Andrang hält sich zwar in Grenzen, fest steht aber: Wir werden uns mehr um den eigenen Nachwuchs kümmern und nicht darauf warten, dass uns der Nachwuchs vor die Tür gestellt wird. Das erfordert Umdenken.

Die Bezirke beklagen häufig, dass sie nicht konkurrenzfähig sind, weil sie keine attraktiven Gehälter zahlen können. Das Land bezahlt besser, der Bund zahlt noch mehr. Kann Berlin nicht etwas drauflegen?

Ich erlaube mir, an die Schulden Berlins zu erinnern, die getilgt werden müssen.

Was halten Sie von der Forderung der Linken, die Beamtenbesoldung in Berlin schneller anzuheben?

Die Regelungen zur schrittweisen Anhebung der Beamtengehälter hat die Finanzverwaltung gemeinsam mit den Regierungsfraktionen erarbeitet. Das Versprechen steht, dass wir bis zum Ende der Wahlperiode die Beamtengehälter in Berlin an den Durchschnitt der Bundesländer anpassen. Dabei gibt es Bewegungen, andere Bundesländer ziehen Anhebungstermine vor oder stellen sie zurück. Darauf werden wir reagieren müssen, dazu werde ich Vorschläge machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten oder übernächsten Jahr gegenüber unserer Planung noch den einen oder anderen Monat nach vorn gehen.

In Unternehmen gibt es Zielvereinbarungen mit Prämien. Ist so etwas auch im öffentlichen Dienst geplant?

Es gibt solche Überlegungen. Darüber führen wir derzeit Gespräche mit dem Personalrat. Die Finanzverwaltung möchte das gerne stärken. Der Hauptpersonalrat sieht das aber noch sehr skeptisch. Da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten.

Die Bezirke sind ein Zwitter von Verwaltungsebene und politischem Gebilde. Würden Sie sie gern abschaffen?

(lacht) Sicherlich nicht. Berlin hat eine Stadtstaatenverfassung, ist also gleichzeitig Land und Kommune. In Hamburg, das halb so groß ist wie Berlin oder dem noch kleineren Bremen werden die Bezirke sehr viel enger vom Land geführt als das in Berlin der Fall ist. Das hat sich in Berlin historisch ausgebildet, zum anderen ist es durch die Größe begründet. Die Bezirke haben hier mehr zu sagen, umgekehrt aber auch mehr Verantwortung. Ich finde das System grundsätzlich in Ordnung und versuche, dafür zu sorgen, dass die Bezirke ihre Verantwortung selber wahrnehmen können. Das Land hat den Bezirken im vergangenen Jahr zusätzlich 50 Millionen Euro für Personal zur Verfügung gestellt, in diesem Jahr sind es 60 Millionen Euro, im nächsten Jahr 70 Millionen Euro. Damit sind mehr als 1000 Stellen finanzierbar.

Was erwarten Sie im Gegenzug von den Bezirken?

Selbstständigkeit. Der Reflex auf der Bezirksebene, Feinsteuerung durch den Senat zu verlangen, sollte der Vergangenheit angehören. Wenn ein Bezirk künftig sagt, wir brauchen Unterstützung wegen eines 40.000 Euro teuren Gutachtens zu einem Milieuschutzgebiet, dann werden wir das künftig ablehnen. Die Bezirke verfügen insgesamt über ein Guthaben von 165 Millionen Euro. Das zeigt, dass sie finanziell gut vom Land ausgestattet sind. Nun müssen die Bezirke liefern und nicht weiter die Verantwortung auf das Land schieben.

Aber müssen zentrale Fragen der Struktur und der Aufgabenverteilung nicht grundsätzlich entschieden werden? Brauchen wir eine Enquete-Kommission, die das regelt?

Ob es eine Enquete-Kommission geben soll, darüber entscheidet das Parlament. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass wir in den bestehenden Strukturen besser werden und unsere Möglichkeiten voll nutzen. Die Berliner erwarten von uns nicht den großen Knall, sondern dass wir das machen, was geht. Und dabei nicht davor zurückschrecken, Regeln vorzugeben. Zum Beispiel eine einheitliche Informationstechnik (IT). Bei den Bürgerämtern haben wir derzeit die absurde Situation, dass zwölf Bezirke 14 verschiedene Systeme haben. Eins tut es auch. Das Land muss deshalb für ein einheitliches IT-System sorgen. Und da sind wir dran. Bis 2020 soll es startbereit sein.

Ist eine Aufgabenkritik geplant?

Ich sehe da nicht den Schwerpunkt, wir sollten uns darauf konzentrieren, Prozesse zu optimieren und Aufgaben dadurch besser zu erledigen. Diese Geschäftsprozesse müssen effektiver gestaltet werden, bürgerfreundlicher und moderner, vor allem durch mehr Digitalisierung. Bürgerdienste müssen in großer Stückzahl online erledigt werden können, ohne dass man dazu zum Bürgeramt gehen muss.

Berlin hängt bei der digitalisierten Verwaltung zurück. Das macht sich auch bei den Bürgerdiensten bemerkbar. Wann wird sich da spürbar etwas verbessern?

Die Berliner werden Verbesserungen in den nächsten zwölf Monaten sehen. Zug um Zug werden weitere Verwaltungsleistungen online abrufbar sein. Bis zum Ende der Wahlperiode werden wir das stark ausbauen. Gerade für die Leistungen der Bürgerämter ist es aber wichtig, dass sie über ein einheitliches IT-System laufen. Auch das elektronische Bewerbungssystem wird noch in diesem Jahr ausgeweitet. Was wir voraussichtlich erst 2020 oder 2021 umsetzen können, ist ein neues Haushaltsbuchungssystem, mit dem immerhin jeder dritte Mitarbeiter im öffentlichen Dienst arbeitet und der elektronische Rechtsverkehr.

Die SPD, ihre Partei, stellt jetzt mit Olaf Scholz wieder den Bundesfinanzminister. Was erwarten Sie von ihm?

Es ist ein großer Vorteil, dass Olaf Scholz sowohl die Landes- als auch die Bundespolitik kennt. Er weiß zum Beispiel aus Landessicht, wie es sich mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Bima, verhandelt. Für die Bima ist er jetzt zuständig. Ich rechne daher damit, dass es Verbesserungen in Liegenschaftsfragen gibt. Ein anderes Thema, bei dem die Landesminister den Bund in der Vergangenheit immer zum Jagen tragen mussten, war die Steuerehrlichkeit. Wolfgang Schäuble hatte schon eine Vereinbarung, wieder mit Steueranonymität, mit der Schweiz ausgehandelt. Die Landesfinanzminister und der Bundesrat drängten dann aber erfolgreich auf eine andere Lösung, die mehr Transparenz schafft. Ich bin nach wie vor dafür, Steuer-CDs anzukaufen, die die Namen von deutschen Steuersündern im Ausland enthalten. Ein weiterer Punkt sind Sharedeals, bei manchen von Ihnen werden Steuerzahlungen relativ offenkundig umgangen. Sharedeals müssen steuerpflichtig werden, wenn die Transaktion letztlich nur dazu dient, einen Grundstücksverkauf zu verschleiern. Dem Land Berlin entgehen dadurch wichtige Steuereinnahmen von mehr als 100 Millionen Euro jährlich. Wir Bundesländer wünschen uns vom Bundesfinanzminister auch mehr Mut bei der Besteuerung der Internetökonomie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Olaf Scholz da seine Grundauffassung mit dem Amtswechsel geändert hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und glaube, wir werden einiges auf den Weg bringen können.