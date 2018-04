Rezept gegen Tor-Flaute: Mehr Schüsse oder "nachkaufen"

Berlin. Als Rezept gegen die eklatante Torflaute von Hertha BSC erinnerte Pal Dardai an seine eigene aktive Karriere. Er sei eigentlich viel untalentierter gewesen als beispielsweise Mittelfeldspieler Vladimir Darida, kokettierte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten nach dem erneuten 0:0 gegen den VfL Wolfsburg. "Ich habe aber jedes Spiel zwei-, dreimal aus 20 Metern geschossen", sagte Dardai und berichtete über seine Erfolge. "Vogelnest, Eckfahne, Zuschauer - und der vierte hat dann gesessen."

Mehr Abschlüsse wünscht sich der Ungar von seinem Team. Auch die Fans sehnen sich danach, dass das Warten auf ein Erfolgserlebnis endlich vorbei ist. Seit 302 Minuten sind die Berliner nun schon ohne eigenen Treffer im Olympiastadion, bei nur sechs Rückrundentoren ist derzeit nur der Tabellenletzte Hamburger SV noch harmloser. Die Feier des 1000. Heimtors in der Bundesliga musste erneut aufgeschoben werden, immer noch stehen die Berliner bei 998 Treffern.

Am Samstag soll es nun zunächst wieder auswärts bei Borussia Mönchengladbach klappen. Doch im Spiel fehle derzeit die Effektivität, attestierte Dardai - möglicherweise sollen Neuzugänge die Misere für kommende Saison beenden. "Entweder es kommt oder wir müssen nachkaufen", sagte der Ungar.

Insgesamt schoss seine Mannschaft gegen ebenfalls harmlose Wolfsburger nur neunmal aufs Tor - zu wenig. "Wenn man immer hört: Wir müssen wieder treffen, wir müssen wieder treffen. Dann ist es vielleicht irgendwo im Hinterkopf, und dann klappt es nicht mehr so", sagte Innenverteidiger Niklas Stark zu den Gründen für die derzeitige Torlosigkeit.

Nur ein Stürmer hatte am Samstagabend Grund zur Freude. Mit Sprechchören begrüßten die Fans den lange verletzten Julian Schieber - genießen konnte dieser das Ende seiner Leidenszeit allerdings zunächst noch nicht so richtig. "Es ging alles leider so schnell", berichtete der Stürmer nach seiner Einwechslung. Erstmals seit 413 Tagen stand er nach einer erneuten Knieverletzung wieder auf dem Platz - und sieht sich im Alter von 29 Jahren noch lange nicht am Ende: "Ich will noch zwei, drei, vier Jahre auf Topniveau weiterspielen, das traue ich mir zu."

Zum zweiten Mal in seiner Karriere kämpfte er sich nach einem Knorpelschaden wieder heran. In der 83. Minute kam er nun für Salomon Kalou aufs Feld. "Ich bin einfach froh, nach 14 Monaten wieder Teil der Mannschaft zu sein. Es war echt eine harte Zeit mit langen Nächten", sagte Schieber und bekannte: "Viele hatten mich schon abgeschrieben."

Wo seine sportliche Zukunft nun sein wird, ist noch unklar. Schiebers Vertrag läuft am Saisonende aus. "Wir haben wirklich noch keine großen Gespräche geführt", berichtete er. "Vielleicht kommen die Gespräche jetzt zustande, ich weiß es nicht."

Zumindest den Rest dieser Saison stellt sein Coach ihm weitere Einsätze in Aussicht - auch aufgrund der persönlichen Situation Schiebers. "Wir versuchen ihm Spielzeit zu geben, damit er sich noch mal zeigt", sagte Dardai nach dem Auslaufen. "Er ist ein ablösefreier Spieler. Wir machen keinen kaputt. Er ist ein guter Junge, mit guter Mentalität."

Schon Ende Februar 2015 war Schieber mit einem Knorpelschaden ausgefallen, musste operiert werden und kehrte erst nach knapp einem Jahr zurück. Seitdem erzielte er drei Ligatreffer - und giert nach neuen Erfolgserlebnissen. "Ich will diese Saison auf jeden Fall noch mit einem Tor abschließen", betonte der gebürtige Schwabe.

( dpa )