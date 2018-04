Keine neuen Erkenntnisse nach Fund von explosivem Päckchen

Berlin. Mehrere Tage nach dem Fund eines Päckchens mit Sprengmaterial in Berlin-Kreuzberg laufen die Untersuchungen weiter. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das zündfähige Sprengstoffpäckchen war am Donnerstag in einem Briefkasten der Handwerkskammer am Mehringdamm entdeckt worden. Experten entschärften den kleinen Sprengsatz.

Die Ermittler in Berlin und Brandenburg prüfen nun, ob ein Serientäter am Werk ist. Die Polizei schließt nicht aus, dass es einen Zusammenhang mit einem im Dezember in Potsdam aufgetauchten Päckchen und einem ähnlichen Vorfall in Frankfurt (Oder) gibt. Eine vergleichbare Sendung tauchte im Januar auch in einer Bankfiliale in Berlin-Steglitz auf. Wie hier enthielt das jüngst entdeckte Päckchen "pyrotechnisches Material", also möglicherweise Schwarzpulver, das aus Feuerwerkskörpern stammt.

( dpa )