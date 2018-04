Rigaer Straße: Polizeiautos mit Steinen beworfen

Berlin. In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind zwei Polizeiautos mit Steinen beworfen worden. Die Polizisten waren in der Nacht zum Montag mit den beiden Gruppeneinsatzwagen routinemäßig vor Ort. Als die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zwischen Rigaer Straße und Liebigstraße kurz hielten, wurden sie mit rund 30 Pflastersteinen beworfen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Neben den beiden Polizeiautos wurden den Angaben zufolge vier weitere geparkte Autos beschädigt. Die Polizisten blieben unverletzt, der Staatsschutz ermittelt.

( dpa )