Der Frühling kommt nach Berlin und Brandenburg

Ein Mann joggt im Park am Friedrichshain an Krokussen vorbei.

Potsdam. Osterspaziergang besser am Montag: Nach einem durchwachsenen Ostersonntag mit Schnee und Schneeregen in Berlin und Brandenburg wird es deutlich wärmer. Bereits am Ostermontag erwartet der Deutsche Wetterdienst in Potsdam (DWD) heiteres Wetter bei bis zu 10 Grad. Im Tagesverlauf kommen aus dem Südwesten dann mehrere Wolken. Bis zum Abend bleibt es den Angaben zufolge regenfrei.

Am Dienstag rechnet der DWD mit sehr milden Temperaturen von bis zu 18 Grad an der Grenze zu Sachsen und bis zu 13 Grad in der Uckermark. "Neben Sonne sind zeitweise Regenschauer zu erwarten", sagte eine Meteorologin. Am Mittwoch wird es mit Höchstwerten von 20 Grad sogar noch mal etwas wärmer. Allerdings sind auch wieder mehr Wolken, etwas Regen und eventuell sogar kurze Gewitter zu erwarten.

( dpa )