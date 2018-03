Rigaer Straße: Autonome stellen Polizisten-Fotos ins Netz

Als Reaktion auf einen Polizeieinsatz in der Rigaer Straße wurden Fotos von Polizisten veröffentlicht (Archiv)

Die Polizei verhaftete Donnerstag zwei Männer in der Rigaer Straße. Aus Rache stellen Autonomen nun Polizisten-Fotos ins Internet.

Berlin. Mit einem großangelegten Einsatz hatte die Polizei am Donnerstagmorgen zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer in der Rigaer Straße festgenommen. Bei der Aktion bei der 350 Polizisten beteiligt waren, brachen die Beamten auch die Tür des Wohnhauses an der Rigaer Straße 94 auf und durchsuchten Wohnungen.

Als Antwort auf den Einsatz wurden auf der Szene-Website "indymedia" unter der Überschrift "Unser Hass gegen eure Repression" nun Fotos von 17 an dem Einsatz beteiligten Polizisten veröffentlicht. "Es haben nicht alle 350 geschafft ein gratis Portrait zu ergattern, aber nächstes Mal klappt es bestimmt", heißt es dazu. Auf den Fotos sind Nahaufnahmen der Gesichter von uniformierten und zivilen Polizisten beim Einsatz in der Rigaer Straße zu sehen.

"Die Autoren dieses Beitrages disqualifizieren sich allein mit ihrer Rhetorik, mit der sie in gewohnter Weise den Staat angreifen, in dem sie freiwillig leben, und die Menschen diffamieren, die das Zusammenleben in diesem schützen", sagte Benjamin Jendro (29), Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP der "Bild"-Zeitung

Bereits im Dezember tauchten auf der Plattform als Reaktion auf G20-Fahndungen 54 Bilder von Polizisten auf. In einem dazugehörigen Text schreiben die anonymen Verfasser: "Wir freuen uns auf Hinweise, wo sie wohnen oder privat anzutreffen sind." Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach sagte damals: "Diese Denunziation ist unerträglich." Er verurteile, dass Menschen an den Pranger gestellt würden und dass offen zur Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten aufgerufen werde.

